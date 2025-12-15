Ngã tại nhà, trẻ bị tràn máu, tràn khí màng phổi nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và can thiệp ngoại khoa khẩn cấp, cứu sống em bé hơn 2 tuổi trong tình trạng nguy kịch do thoát vị hoành nghẹt. Đây là bệnh lý hiếm gặp có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Cách nhập viện khoảng 6 giờ, bé Đ.B.T. (ở Hà Tĩnh) bị ngã khi đang chơi tại nhà. Sau cú ngã, trẻ xuất hiện các triệu chứng cấp tính gồm đau ngực, đau bụng dữ dội và nôn ra máu tươi.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện tuyến huyện, nơi bác sĩ ghi nhận tình trạng tràn máu, tràn khí màng phổi và chỉ định chuyển gấp đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để xử trí chuyên sâu.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng tím tái, suy hô hấp nặng. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng tiến hành đặt nội khí quản, đặt sonde dạ dày (theo sonde có máu tươi chảy ra).

Hành trình cứu trẻ bị ngã thoát vị hoành nghẹt - Ảnh BVCC

Trẻ được siêu âm bụng, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và kết quả cho thấy tình trạng thoát vị hoành nghẹt với nhiều tạng trong ổ bụng chui lên khoang ngực, làm xẹp hoàn toàn phổi trái và đẩy tim lệch sang phải. Đây là tình huống đe dọa tính mạng, bắt buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trong ca mổ, ê-kíp phát hiện dạ dày, đại tràng ngang, ruột non và lách đã thoát vị toàn bộ lên khoang màng phổi trái. Đặc biệt, cổ thoát vị bị thắt nghẹt khiến các tạng tím tái, thiếu máu nuôi trầm trọng, nguy cơ hoại tử cao.

Các bác sĩ tiến hành giải phóng nghẹt một cách thận trọng, đưa toàn bộ các tạng về đúng vị trí trong ổ bụng và đánh giá khả năng sống còn của cơ quan. Sau khi giải áp, các quai ruột dần phục hồi màu sắc hồng. Lỗ khuyết cơ hoành kích thước khoảng 5 × 5 cm được khâu kín, đồng thời đặt dẫn lưu khoang màng phổi để hỗ trợ phổi nở sau phẫu thuật.

Trẻ hồi phục tốt sau mổ. Sau 48 giờ, bệnh nhi được cai máy thở và có thể tiếp xúc trở lại với mẹ. Đến ngày hậu phẫu thứ 7, toàn trạng ổn định, các thông số hô hấp, tuần hoàn cải thiện tốt, trẻ được xuất viện.

Chia sẻ về ca bệnh, bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết đây là tình huống tối khẩn cấp, bởi bệnh nhi nhập viện trong trạng thái suy hô hấp nặng do khối tạng thoát vị chèn ép hoàn toàn phổi trái và đẩy tim lệch hẳn sang phải. Nếu chậm trễ phẫu thuật, nguy cơ hoại tử các tạng và tử vong là rất cao.

Bác sĩ nhấn mạnh, toàn bộ quá trình từ tiếp nhận cấp cứu, hồi sức, gây mê đến phẫu thuật đều diễn ra khẩn trương, chính xác và liên tục, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp chuyên khoa.