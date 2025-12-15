Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ngã tại nhà, trẻ bị tràn máu, tràn khí màng phổi nguy kịch

Đây là tình huống tối khẩn cấp, bệnh nhi nhập viện trong trạng thái suy hô hấp nặng do khối tạng thoát vị chèn ép hoàn toàn phổi trái và đẩy tim lệch sang phải.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và can thiệp ngoại khoa khẩn cấp, cứu sống em bé hơn 2 tuổi trong tình trạng nguy kịch do thoát vị hoành nghẹt. Đây là bệnh lý hiếm gặp có nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Cách nhập viện khoảng 6 giờ, bé Đ.B.T. (ở Hà Tĩnh) bị ngã khi đang chơi tại nhà. Sau cú ngã, trẻ xuất hiện các triệu chứng cấp tính gồm đau ngực, đau bụng dữ dội và nôn ra máu tươi.

Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện tuyến huyện, nơi bác sĩ ghi nhận tình trạng tràn máu, tràn khí màng phổi và chỉ định chuyển gấp đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để xử trí chuyên sâu.

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng tím tái, suy hô hấp nặng. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng tiến hành đặt nội khí quản, đặt sonde dạ dày (theo sonde có máu tươi chảy ra).

thoat-vi-nghet.png
Hành trình cứu trẻ bị ngã thoát vị hoành nghẹt - Ảnh BVCC

Trẻ được siêu âm bụng, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và kết quả cho thấy tình trạng thoát vị hoành nghẹt với nhiều tạng trong ổ bụng chui lên khoang ngực, làm xẹp hoàn toàn phổi trái và đẩy tim lệch sang phải. Đây là tình huống đe dọa tính mạng, bắt buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Trong ca mổ, ê-kíp phát hiện dạ dày, đại tràng ngang, ruột non và lách đã thoát vị toàn bộ lên khoang màng phổi trái. Đặc biệt, cổ thoát vị bị thắt nghẹt khiến các tạng tím tái, thiếu máu nuôi trầm trọng, nguy cơ hoại tử cao.

Các bác sĩ tiến hành giải phóng nghẹt một cách thận trọng, đưa toàn bộ các tạng về đúng vị trí trong ổ bụng và đánh giá khả năng sống còn của cơ quan. Sau khi giải áp, các quai ruột dần phục hồi màu sắc hồng. Lỗ khuyết cơ hoành kích thước khoảng 5 × 5 cm được khâu kín, đồng thời đặt dẫn lưu khoang màng phổi để hỗ trợ phổi nở sau phẫu thuật.

Trẻ hồi phục tốt sau mổ. Sau 48 giờ, bệnh nhi được cai máy thở và có thể tiếp xúc trở lại với mẹ. Đến ngày hậu phẫu thứ 7, toàn trạng ổn định, các thông số hô hấp, tuần hoàn cải thiện tốt, trẻ được xuất viện.

Chia sẻ về ca bệnh, bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết đây là tình huống tối khẩn cấp, bởi bệnh nhi nhập viện trong trạng thái suy hô hấp nặng do khối tạng thoát vị chèn ép hoàn toàn phổi trái và đẩy tim lệch hẳn sang phải. Nếu chậm trễ phẫu thuật, nguy cơ hoại tử các tạng và tử vong là rất cao.

Bác sĩ nhấn mạnh, toàn bộ quá trình từ tiếp nhận cấp cứu, hồi sức, gây mê đến phẫu thuật đều diễn ra khẩn trương, chính xác và liên tục, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp chuyên khoa.

“Thoát vị hoành nghẹt là tình trạng ngoại khoa cấp cứu nguy hiểm, có thể xuất hiện ở trẻ nhỏ sau chấn thương, kể cả chấn thương nhẹ.

Phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ có biểu hiện đau bụng đột ngột, nôn ói, chướng bụng kèm theo triệu chứng hô hấp như khó thở, đau ngực, tím tái… và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nhất để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng”, các bác sĩ khuyến cáo.

#Thoát vị hoành nghẹt ở trẻ nhỏ #Cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm #Chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật #Nguy cơ tử vong do thoát vị hoành #Dấu hiệu cảnh báo thoát vị hoành nghẹt #Hồi sức và xử trí cấp cứu trẻ em

Bài liên quan

Sống Khỏe

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp ít xâm lấn hiện đại

Các phương pháp can thiệp ít xâm lấn hiện đại giúp kiểm soát cơn đau nhanh chóng, phù hợp với người cao tuổi nhiều bệnh lý nền.

Khi cơn đau lưng trở thành nỗi ám ảnh của người bệnh

Đau lưng do thoát vị đĩa đệm là một trong những bệnh lý cột sống thường gặp không chỉ ở người cao tuổi, mà còn có xu hướng trẻ hóa, trở thành “nỗi ám ảnh” với nhiều người bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bắt vít qua da

Phương pháp bắt vít qua da điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống ít xâm lấn này giúp bệnh nhân giảm đau, vận động sớm và phục hồi nhanh hạn chế các biến chứng.

Vừa qua, khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã phẫu thuật thành công điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bắt vít qua da cho bệnh nhân T.T.K.L., (61 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long). Đây là phương pháp điều trị tiên tiến, ít xâm lấn giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục.

Bệnh nhân L. đau cột sống thắt lưng đã nhiều năm, điều trị và uống thuốc nhiều nơi mà không giảm. Gần đây lưng cô bắt đầu đau nhiều hơn trước, cơn đau lan xuống mông và hai chân, làm hạn chế vận động và gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trẻ sơ sinh thoát vị rốn 'khổng lồ' được cứu sống sau 71 ngày điều trị

Sau 71 ngày chăm sóc, bệnh nhi thoát vị rốn khổng lồ đã ổn định chức năng hô hấp, khối thoát vị giảm kích thước và xuất viện an toàn.

Khoa Hồi sức tích cực Ngoại – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trường hợp bệnh nhi sơ sinh chào đời với khối thoát vị rốn “khổng lồ”, nội tạng sa ra ngoài. Bé đã hồi phục sau 71 ngày điều trị.

Hồi cuối tháng 9, bệnh nhi L.H.D., chào đời với khối thoát vị rốn kích thước lên tới 15x14x13 cm, trong đó gan và ruột sa hoàn toàn ra ngoài thành bụng. Dị tật được phát hiện từ tuần thai thứ 13 qua siêu âm, nên ngay sau sinh, bệnh nhi được đặt nội khí quản và chuyển thẳng đến Khoa Hồi sức tích cực Ngoại để xử trí.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới