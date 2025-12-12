Hà Nội

Sống Khỏe

Hội chẩn liên chuyên khoa xử trí hai trường hợp thai nhi tim bẩm sinh

Hoạt động hội chẩn liên chuyên khoa góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Thúy Nga

Nhằm nâng cao chất lượng sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và định hướng can thiệp sau sinh các dị tật bẩm sinh tại bệnh viện, Trung tâm Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa tổ chức buổi hội chẩn liên chuyên khoa nhằm đánh giá và đưa ra hướng xử trí cho hai sản phụ có thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp.

Buổi hội chẩn tập trung phân tích chuyên sâu, lựa chọn phương án điều trị tối ưu và an toàn nhất cho mẹ và bé.

Tham dự hội chẩn có BSCKII. Trần Anh Tú, Trưởng Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh; BSCKII Nguyễn Văn Nam, Trưởng khoa Tim Mạch; BSCKII Lê Trọng Thông, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cùng các bác sĩ thuộc lĩnh vực chẩn đoán trước sinh, di truyền, nội tim mạch, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch.

bat-thuong-tim-2.jpg
Các bác sĩ tham gia hội chẩn 2 ca bệnh dị tật tim bất thường của thai nhi - Ảnh BVCC

Các thành viên tham gia hội chẩn đã phân tích chi tiết hai ca bệnh:

Trường hợp 1: Sản phụ N.T.S (24 tuổi, trú tại huyện Con Cuông, Nghệ An), thai 36 tuần, theo dõi hẹp eo động mạch chủ – nang dưới nội mạc tủy hai bên – động mạch dưới đòn phải lạc chỗ.

Trường hợp 2: Sản phụ N.T.N (35 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, Nghệ An), thai 37 tuần, con lần 4, với chẩn đoán không lỗ van động mạch phổi – thông liên thất (PA-VSD Type IV) – tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái – cung động mạch chủ quay phải.

bat-thuong-tim-1.jpg
Hội chẩn trực tiếp trên siêu âm cho sản phụ - Ảnh BVCC

Trong quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã thảo luận chuyên sâu về hướng tiếp cận đối với từng thai kỳ, đánh giá xét nghiệm, nguy cơ và chỉ định can thiệp phù hợp. Từng phương án được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ, tối ưu tiên lượng cho trẻ sau sinh.

Các bác sĩ thống nhất tư vấn sản phụ N.T.S phương án tiếp tục theo dõi và dự kiến sinh tại bệnh viện. Đối với sản phụ N.T.N được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu do tình trạng tim bẩm sinh của thai nhi có mức độ phức tạp cao.

Với quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm”, tập thể bác sĩ không chỉ bàn luận các vấn đề chuyên môn mà còn cân nhắc yếu tố nhân văn, nhằm mang đến phương án điều trị phù hợp, mang tới cơ hội làm cha mẹ trọn vẹn cho các gia đình.

Hoạt động hội chẩn liên chuyên khoa, duy trì định kỳ tại bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

