Hà Nội đẩy mạnh sàng lọc bệnh tật bẩm sinh cho trẻ

Sàng lọc từ trong bụng mẹ và ngay khi trẻ ra đời

Nhằm nâng cao chất lượng dân số, Hà Nội đẩy mạnh chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh giúp trẻ em Thủ đô có cơ hội được phát hiện sớm bệnh lý và can thiệp kịp thời ngay từ những ngày đầu đời.

Theo báo cáo của Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, 9 tháng năm 2025, gần 70.000 phụ nữ mang thai được tầm soát từ 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến đạt 91,34%; hơn 52.000 trẻ sơ sinh được sàng lọc tầm soát từ 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến đạt 88,89%.

Cùng với đó là tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 83%.

Sàng lọc trước sinh mang tới nhiều lợi ích nhằm phát hiện sớm dị tật bẩm sinh.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hà Nội tập trung thực hiện các hoạt động đề án mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh tật, trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Các xã, phường trên địa bàn thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch, thực hiện duy trì các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện trong và ngoài công lập...

Thông báo kết quả cho gia đình trẻ được sàng lọc sơ sinh; tư vấn, quản lý, theo dõi các ca nguy cơ cao tại cộng đồng; thực hiện các hoạt động truyền thông tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm truyền thông hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới 08/5/2025...

Các hoạt động truyền thông tại các xã, phường được đẩy mạnh, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội phối hợp với các trạm y tế xã, phường tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho cộng tác viên dân số tại cơ sở;

Tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động các cấp ủy đảng, chính quyền về việc thực hiện quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình để tăng cường chỉ đạo, huy động nguồn lực tham gia cung ứng dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh;

Tuyên truyền nói chuyện chuyên đề về Luật hôn nhân và gia đình, tầm soát, chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn; tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên tại cộng đồng.

Lấy máu gót chân ngay khi trẻ ra đời sàng lọc nhiều bệnh lý quan trọng.

Hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện, can thiệp sớm bệnh, tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh để trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra, giảm thiểu số người khuyết tật trong cộng đồng.

Trẻ em có thể phát triển khỏe mạnh và sống một cuộc sống gần như bình thường nếu các bệnh lý được phát hiện, điều trị và can thiệp sớm.

Sàng lọc trước và sơ sinh mang lại lợi ích to lớn cho trẻ sơ sinh và gia đình, giảm nguy cơ tử vong và hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh. Đây là phương pháp giúp ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng từ dị tật bẩm sinh và bảo vệ sức khỏe của trẻ, mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ.