Sống Khỏe

Ho, khó thở, tri giác lơ mơ vì viêm phổi cộng đồng mức độ nặng

Sau gần 2 tuần chiến đấu kiên cường, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, các chỉ số sinh hóa ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Thúy Nga

Tri giác lơ mơ vì ho, khó thở

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nam B.V.H 67 tuổi, nhập viện trong tình trạng ho, khó thở dữ dội và tri giác lơ mơ.

Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhân bị Suy hô hấp cấp, Nhiễm khuẩn huyết từ đường hô hấp trên nền viêm phổi cộng đồng mức độ nặng.

Tình trạng càng trở nên ngặt nghèo khi bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền phức tạp như Đái tháo đường típ 2, Rối loạn lipid máu và xuất hiện Tổn thương thận cấp.

Nhận định đây là ca bệnh có nguy cơ tử vong cao, ê-kíp trực đã nhanh chóng can thiệp đặt ống nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy xâm lấn. Trong suốt giai đoạn nguy kịch, phác đồ điều trị được triển khai toàn diện và sát sao:

Hồi sức tích cực: Thở máy xâm lấn, sử dụng thuốc an thần, giảm đau, kết hợp kháng sinh phổ rộng và kháng đông dự phòng huyết khối tĩnh mạch.

Kiểm soát biến chứng: Theo dõi chặt chẽ chức năng thận và ổn định đường huyết liên tục.

Phối hợp đa chuyên khoa: Sự phối hợp giữa các khoa Hồi sức cấp cứu, Dinh dưỡng và Phục hồi chức năng đã tạo nên "kiềng ba chân" vững chắc, giúp bệnh nhân sớm phục hồi tổng trạng.

Nhờ sự quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ, sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân B.V.H đã ngưng thở máy và rút ống nội khí quản thành công. Sau gần 2 tuần chiến đấu kiên cường cùng đội ngũ y tế, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn, các chỉ số sinh hóa ổn định và đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Thành công này không chỉ là niềm vui của riêng bệnh nhân B.V.H mà còn khẳng định cam kết của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo trong việc mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao và sự tận tâm cao nhất cho bà con nhân dân.

viem-phoi.jpg
Sự phối hợp đa chuyên khoa đã giúp bệnh nhân hồi phục - Ảnh BVCC

Phát hiện điều trị sớm viêm phổi cộng đồng để tránh tử vong

ThS.BS Nguyễn Huy Nhật, Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng cho biết, viêm phổi cộng đồng là một bệnh hô hấp thường gặp, có thể tiến triển nặng gây nhiều biến chứng.

ThS.BS Nguyễn Huy Nhật phân tích, viêm phổi mắc phải ở cộng đồng là tình trạng nhiễm khuẩn của nhu mô phổi xảy ra ở ngoài bệnh viện bao gồm viêm phế nang, tiểu phế quản tận hoặc viêm tổ chức kẽ của phổi.

Viêm phổi được biểu hiện bằng viêm phổi thùy, viêm phổi đốm hoặc viêm phổi không điển hình. Đặc điểm chung là có hội chứng đông đặc phổi và bóng mờ phế nang hoặc mô kẽ trên phim X-quang phổi. Bệnh do vi khuẩn, vi rút, nấm và một số tác nhân khác, nhưng không do trực khuẩn lao.

Viêm phổi có thể ở mức độ nghiêm trọng từ nhẹ đến đe dọa tính mạng. Nó nghiêm trọng nhất đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, người già trên 65 tuổi và những người có vấn đề về sức khỏe hoặc hệ thống miễn dịch yếu.

Các triệu chứng của viêm phổi thay đổi từ nhẹ đến nặng, tùy thuộc vào các yếu tố như loại vi khuẩn gây nhiễm trùng, tuổi và sức khỏe tổng thể của bạn. Các dấu hiệu nhẹ thường tương tự như cảm lạnh hoặc cúm nhưng lại kéo dài.

Các triệu chứng của viêm phổi có thể bao gồm: Đau ngực khi thở hoặc ho; Nhầm lẫn hoặc thay đổi nhận thức về tinh thần (ở người lớn từ 65 tuổi trở lên); Ho, có thể có đờm; Mệt mỏi; Sốt, đổ mồ hôi và run rẩy;

Thấp hơn nhiệt độ cơ thể bình thường (ở người lớn hơn 65 tuổi và người có hệ miễn dịch yếu); Buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy; Khó thở.

Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng là loại viêm phổi phổ biến nhất. Nó xảy ra bên ngoài bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác, được gây ra bởi:

Vi khuẩn: Nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm phổi do vi khuẩn ở Mỹ là Streptococcus pneumoniae. Loại viêm phổi này có thể tự xảy ra hoặc sau khi bạn bị cảm lạnh hoặc cúm; gây ảnh hưởng đến một phần (thùy) của phổi, còn gọi là viêm phổi thùy;

Các sinh vật giống như vi khuẩn: Mycoplasma pneumoniae cũng có thể gây viêm phổi. Nó thường tạo ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các loại viêm phổi khác;

Nấm: Đây là loại viêm phổi phổ biến nhất ở những người có vấn đề về sức khỏe mãn tính hoặc hệ thống miễn dịch yếu. Các loại nấm gây bệnh có thể được tìm thấy trong đất hoặc phân chim, tùy theo vị trí địa lý;

Người bệnh cần khám bác sĩ nếu có các đặc điểm sau: Khó thở, đau ngực, sốt, ho, khạc đờm; Người trên 65 tuổi; Trẻ dưới 2 tuổi; Người có hệ thống miễn dịch yếu; Người được hóa trị liệu hoặc dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch; Người bị suy tim hoặc gặp các vấn đề về phổi mãn tính.

Viêm phổi cộng đồng có thể gây biến chứng:

Nhiễm khuẩn huyết: Vi khuẩn xâm nhập vào máu từ phổi có thể lây nhiễm sang các cơ quan khác, gây suy nội tạng;

Khó thở: Nếu viêm phổi nghiêm trọng hoặc cơ thể đang tiềm ẩn các bệnh phổi mãn tính, bạn có thể bị khó thở và phải sử dụng máy thở;

Tràn dịch màng phổi: Viêm phổi có thể khiến chất lỏng tích tụ trong không gian mỏng giữa các lớp mô lót phổi và khoang ngực (màng phổi).

Sống Khỏe

Điều trị thành công ca viêm phổi cộng đồng trên bệnh nhân xơ gan

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình vừa điều trị thành công bệnh nhân nam 52 tuổi, viêm phổi cộng đồng nặng trên nền xơ gan, viêm gan B mạn và tiền sử lạm dụng rượu.

Khoa Nội Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội) vừa điều trị thành công trường hợp bệnh nhân nam 52 tuổi mắc viêm phổi cộng đồng nặng trên nền xơ gan, viêm gan B mạn tính và có tiền sử lạm dụng rượu. Đây là ca bệnh phức tạp do người bệnh mang nhiều yếu tố nguy cơ khiến quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ khi thấy 'vật thể lạ' to bằng quả cam

Ông T. 69 tuổi phát hiện u phổi khổng lồ qua chụp CT, nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm soát sớm để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Triệu chứng không rõ ràng, u khổng lồ chiếm chỗ trong lồng ngực

Cơ thể con người có những “vị khách không mời” lớn lên từng ngày mà không gây đau, không phát tín hiệu rõ ràng, cho đến khi sự thật được phơi bày thì mọi thứ đã đi quá xa. Trường hợp của ông N.D.T (69 tuổi) là một minh chứng khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình.

Xem chi tiết

