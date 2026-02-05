Hà Nội

Tiktoker Hà Môi 'chơi lớn' diện bikini khoe dáng giữa trời tuyết

Vốn nổi tiếng với phong cách quyến rũ, TikToker Hà Môi khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung bộ ảnh diện bikini nóng bỏng giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.

Trầm Phương
Mới đây, loạt ảnh của Võ Nữ Ngân Hà (biệt danh Hà Môi) check-in tại một vùng núi tuyết đang trở thành tâm điểm chú ý. (Ảnh: IGNV)
Trái ngược với trang phục áo lông hay đồ bảo hộ dày cộm thông thường, nữ TikToker sinh năm 2003 lại "chơi lớn" khi diện bộ bikini hai mảnh, khoe trọn đường cong hình thể "vòng nào ra vòng nấy" bất chấp cái lạnh âm 29 độ C. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình được chia sẻ, Ngân Hà tự tin thả dáng giữa trời tuyết rơi. Làn da trắng sứ cùng vóc dáng mảnh mai nhưng vô cùng săn chắc của cô nàng nổi bật hoàn toàn trên nền tuyết trắng, tạo nên một hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Cô diện thiết kế bikini hai mảnh nhỏ xíu họa tiết da beo, kết hợp với đó là chiếc áo lông dài màu nâu trầm được khoác hờ. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện set đồ đầy thời thượng, Ngân Hà diện đôi boot bánh mì cỡ lớn, kết hợp cùng chiếc chụp tai bằng lông. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận trầm trồ: "Đúng là thời trang đánh tan thời tiết", hay "Xinh đẹp bất chấp hoàn cảnh là đây". (Ảnh: IGNV)
Nếu là một tín đồ của TikTok, chắc hẳn cái tên Võ Nữ Ngân Hà không còn quá xa lạ. Cô nàng sở hữu hơn 8 triệu người theo dõi, mỗi video đăng tải đều thu hút hàng triệu lượt xem. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng nổi lên nhờ những video nhảy cover điêu luyện, gương mặt xinh xắn cùng thần thái tự tin. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng không ngại thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ cá tính, bụi bặm đến gợi cảm, sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở vai trò sáng tạo nội dung, Ngân Hà còn được biết đến như một "phú bà trẻ tuổi" khi tự sắm xế hộp tỷ đồng, sở hữu salon tóc riêng và thường xuyên xuất hiện với những món đồ hiệu đắt đỏ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
