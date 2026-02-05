Tán sỏi tiết niệu phức tạp qua da ngay tại tuyến tỉnh

Sỏi thận, sỏi tiết niệu thường tiến triển âm thầm, khi có các biểu hiện như đau vùng hông lưng, tiểu bất thường, sốt… cần khám sớm tránh biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa triển khai thành công kỹ thuật nội soi tán sỏi thận qua da, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý sỏi tiết niệu phức tạp.

Việc làm chủ kỹ thuật cao giúp giảm xâm lấn, giảm đau, rút ngắn thời gian điều trị, mang lại hiệu quả rõ rệt cho người bệnh ngay tại tuyến tỉnh.

Ca bệnh phức tạp, nguy cơ cao nếu không can thiệp kịp thời

Bệnh nhân N.T.R, 49 tuổi, trú tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hông lưng trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sỏi niệu quản trái 1/3 trên kèm thận trái ứ mủ – một tình trạng bệnh lý nặng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, suy thận nếu không được xử trí kịp thời.

Được biết, bệnh nhân từng phẫu thuật mổ mở sỏi thận trước đây, để lại nhiều ám ảnh về mức độ đau và thời gian hồi phục kéo dài.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã quyết định áp dụng kỹ thuật nội soi tán sỏi thận qua da – một phương pháp điều trị hiện đại, lần đầu tiên được triển khai tại bệnh viện đối với ca bệnh phức tạp như trên.

Ca can thiệp được thực hiện an toàn, đúng quy trình. Sỏi được tán nhỏ và lấy sạch, tình trạng ứ mủ thận được kiểm soát hiệu quả. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, mức độ đau nhẹ, có thể vận động sớm, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiến triển hồi phục tốt.

BSCKI Lưu Hồng Phong, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC



Sau 1 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tinh thần thoải mái.

Chia sẻ với chúng tôi, bệnh nhân N.T.R cho biết: “Tôi từng mổ mở sỏi thận trước đây nên rất sợ đau và nằm viện lâu. Lần này được các bác sĩ tư vấn tán sỏi qua da, sau mổ tôi thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ đau nhẹ, có thể ngồi dậy, ăn uống và đi lại sớm. Tôi rất yên tâm và cảm ơn các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng”.

Kỹ thuật cao, hạn chế xâm lấn, giảm đau

Bác sĩ chuyên khoa I Lưu Hồng Phong – bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết: “Trường hợp bệnh nhân có sỏi niệu quản kèm thận ứ mủ và đã từng mổ mở trước đây, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp là rất quan trọng.

Kỹ thuật nội soi tán sỏi thận qua da giúp tiếp cận trực tiếp vị trí sỏi, làm sạch sỏi hiệu quả, đồng thời hạn chế xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh”.

Theo bác sĩ Lưu Hồng Phong, phương pháp tán sỏi qua da đặc biệt phù hợp với những trường hợp sỏi kích thước lớn, sỏi phức tạp, góp phần giảm nguy cơ biến chứng so với phẫu thuật mổ mở truyền thống khi được chỉ định đúng và thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện.

So với phẫu thuật mổ mở, kỹ thuật nội soi tán sỏi thận qua da mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: Ít xâm lấn, hạn chế tổn thương mô lành; Giảm đau rõ rệt sau phẫu thuật; Vết mổ nhỏ, đảm bảo thẩm mỹ; Thời gian nằm viện ngắn, phục hồi nhanh; Giảm nguy cơ biến chứng và nhiễm trùng.

BSCKI Lưu Hồng Phong thăm hỏi sau 1 ngày phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, sỏi thận – sỏi tiết niệu thường tiến triển âm thầm, khi có các biểu hiện như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu, sốt… người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh để bệnh kéo dài gây biến chứng nguy hiểm.

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời bằng phương pháp phù hợp sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.