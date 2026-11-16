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Số hóa - Xe

CEO Google cảnh báo AI sẽ đảo lộn mọi ngành nghề

CEO Google Sundar Pichai nhận định AI sẽ tác động đến mọi lĩnh vực, từ y tế, báo chí đến kế toán và lập trình, khiến lao động trí thức phải thay đổi.

Thiên Trang (th)

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiến gần đến một bước ngoặt có thể làm thay đổi toàn diện thị trường lao động. Sundar Pichai, CEO Google, cảnh báo không lĩnh vực nào có thể đứng ngoài làn sóng chuyển đổi này, đặc biệt là những công việc đòi hỏi kiến thức chuyên môn và tư duy sáng tạo. Theo ông, AI sẽ không chỉ hỗ trợ con người thực hiện nhiệm vụ mà còn làm thay đổi cách các ngành nghề vận hành trong tương lai.

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CEO Google Sundar Pichai cho rằng AI sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với thị trường lao động trong nhiều năm tới.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes, Pichai lấy lĩnh vực y tế làm ví dụ về tốc độ thay đổi trong 5-10 năm tới. Ông dự đoán bác sĩ X-quang sẽ có một trợ lý AI làm việc song song, giúp xác định những ca bệnh cần ưu tiên và phát hiện các chi tiết bất thường mà con người có thể bỏ sót. Thay vì thay thế hoàn toàn chuyên gia y tế, công nghệ này có thể giúp họ xử lý khối lượng công việc lớn hơn, nâng cao hiệu quả chẩn đoán và tập trung vào những trường hợp phức tạp.

Tuy nhiên, tác động của AI không giới hạn trong ngành y. CEO Google cho rằng nhóm lao động trí thức, bao gồm nhà văn, kế toán, kiến trúc sư và kỹ sư phần mềm, sẽ trải qua những thay đổi đáng kể. Thực tế, các mô hình ngôn ngữ lớn hiện có thể hỗ trợ viết nội dung, biên tập văn bản và xây dựng chiến dịch truyền thông. Trong lĩnh vực kế toán, AI giúp tự động hóa việc xử lý hóa đơn, đối chiếu dữ liệu và tổng hợp báo cáo. Các công cụ tạo sinh hình ảnh cũng cho phép kiến trúc sư nhanh chóng phát triển nhiều phương án thiết kế, rút ngắn thời gian lên ý tưởng và dựng phối cảnh.

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AI có thể trở thành trợ lý trong nhiều lĩnh vực, từ chẩn đoán hình ảnh y tế đến sáng tạo nội dung và lập trình.

Ngành công nghệ phần mềm cũng không nằm ngoài xu hướng này. Những công cụ lập trình tích hợp AI ngày càng có khả năng viết mã, tìm lỗi và hỗ trợ xây dựng ứng dụng dựa trên yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này có thể thay đổi vai trò của lập trình viên, khi nhiều công việc kỹ thuật lặp lại được tự động hóa. Tuy nhiên, việc kiểm tra chất lượng mã nguồn, bảo mật, thiết kế kiến trúc hệ thống và xử lý những vấn đề phức tạp vẫn đòi hỏi kiến thức chuyên môn của con người.

Dù thừa nhận AI có thể gây xáo trộn sâu rộng đối với thị trường lao động, Pichai nhìn nhận công nghệ này như một trợ lý có năng lực vượt trội, giúp con người làm việc hiệu quả hơn. Ngay cả học sinh cũng có thể sử dụng AI như người đồng hành trong quá trình học toán, lịch sử và nhiều môn học khác. Dẫu vậy, sự chuyển dịch này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo lại kỹ năng và khả năng thích nghi. Khi AI ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ chuyên môn, lợi thế của người lao động có thể không còn nằm ở khả năng thực hiện công việc lặp lại, mà ở tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực kiểm soát công nghệ.

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#AI và việc làm #Sundar Pichai #Google #tác động của AI #lao động trí thức #đào tạo kỹ năng

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