[INFOGRAPHIC] Rapoo M360 Smart có nút gọi AI, giá 300.000 đồng

Rapoo M360 Smart là chuột không dây văn phòng có thiết kế nhỏ gọn, click êm, hỗ trợ Bluetooth và đầu thu USB, tích hợp nút gọi nhanh trợ lý AI.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line thế hệ mới được bổ sung nhiều chi tiết thiết kế thể thao, nổi bật với màu sơn Shadow Grey độc quyền tại thị trường châu Âu.
CEO Google Sundar Pichai nhận định AI sẽ tác động đến mọi lĩnh vực, từ y tế, báo chí đến kế toán và lập trình, khiến lao động trí thức phải thay đổi.
Mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line thế hệ mới được bổ sung nhiều chi tiết thiết kế thể thao, nổi bật với màu sơn Shadow Grey độc quyền tại thị trường châu Âu.
BAIC vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV 5 chỗ Xingtan 5X mang dáng dấp Defender, dùng công nghệ Huawei. Xe có hai tùy chọn thuần điện và hybrid sạc ngoài.
Adobe Max vừa công bố bốn công cụ AI thử nghiệm – Project Screen Test, Sight Span, Sound Bender và Rinse Repeat – hứa hẹn thay đổi cách sáng tạo nội dung.
Với giá bán khoảng 700.000 USD, siêu xe Audi Nuvolari mới đắt hơn khoảng 300.000 USD so với Lamborghini Temerario – mẫu xe được sử dụng làm nền tảng phát triển.
Loay hoay nhiều giờ với chiếc iPhone SE không thể khởi động, một người dùng Reddit cho biết đã tìm ra hướng xử lý nhờ Claude phân tích nhật ký lỗi.
Volkswagen Tempest vừa ra mắt tại thị trường Nam Mỹ. Đây không phải một mẫu xe van mới mà là một mẫu ôtô Trung Quốc được đưa về đổi logo và điều chỉnh thiết kế.
Chỉ cần thay đổi cách bố trí không gian và bảo dưỡng định kỳ, người dùng có thể giúp robot hút bụi hoạt động hiệu quả, hạn chế mắc kẹt và kéo dài tuổi thọ.
Benelli vừa ra mắt TNT700 tại triển lãm EICMA 2026, cạnh tranh trong phân khúc naked-bike hạng trung với các đối thủ như Aprilia Tuono 660 hay Yamaha MT-07.
Không lời thoại, chỉ có màn hình Terminal và những dòng code, một lập trình viên Việt khiến người xem tưởng là AI khi hướng dẫn lập trình thủ công trên YouTube.
Mẫu SUV đô thị VinFast VF 6 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam, bản nâng cấp có những sự thay đổi lớn về nền tảng và sẽ được bán với 2 cấu hình.
Baseus Sleep SK1 là loa Bluetooth siêu mỏng, truyền âm thanh qua gối bằng bộ rung kép, giúp người dùng nghe nhạc mà hạn chế làm phiền người nằm cạnh.
Honda Avancier 2027 mới được Headlightmag phác họa thiết kế ngoại thất từ nhiều góc độ trước khi mẫu SUV này chính thức trình làng vào cuối tháng 11/2026.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển bàn chải đánh răng tự tạo điện từ chuyển động chải, giúp tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ hơn 99% mảng bám trong thử nghiệm.
Sau làn sóng phàn nàn về việc hạn mức Claude nhanh cạn, Anthropic tặng người dùng trả phí một lượt khôi phục toàn bộ quota trên mọi mô hình.
Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH160i Aura Black Edition 2027 đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10/11 với giá niêm yết 104,49 triệu đồng.
Gần một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-2026 đang bị đình trệ hoặc hủy bỏ do vấp phải sự phản đối của cộng đồng dân cư.
Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe sedan Honda City mới từ ngày 12 đến 30/11/2026, với tổng giá trị lên tới 75 triệu đồng.
ASUS vừa ra mắt Zenbook 14 mới, mẫu laptop mỏng nhẹ dành cho những người dùng mong muốn một thiết bị đồng hành cùng phong cách sống, cá tính và cảm xúc cá nhân.
Hyundai Elantra 2027 được kỳ vọng sớm ra mắt thị trường Mỹ với thiết kế hoàn toàn mới, kèm nội thất hiện đại và hệ truyền động hybrid cải thiện hiệu suất.