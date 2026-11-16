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[INFOGRAPHIC] Rapoo M360 Smart có nút gọi AI, giá 300.000 đồng

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Rapoo M360 Smart có nút gọi AI, giá 300.000 đồng

Rapoo M360 Smart là chuột không dây văn phòng có thiết kế nhỏ gọn, click êm, hỗ trợ Bluetooth và đầu thu USB, tích hợp nút gọi nhanh trợ lý AI.

Thiên Trang
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#rapoo #Rapoo M360 Smart #chuột AI

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