Cấy chỉ giảm đau xương khớp, người phụ nữ bị nhiễm trùng nặng

Một phụ nữ bị nhiễm trùng nghiêm trọng sau thủ thuật cấy chỉ giảm đau xương khớp tại cơ sở không rõ nguồn gốc.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một phụ nữ 54 tuổi, trú tại phường Vàng Danh, nhập viện trong tình trạng cẳng tay phải sưng nề, đau nhức, các ngón tay khó cử động, vùng đùi trái xuất hiện ổ viêm mủ.

Theo khai thác bệnh sử, người bệnh có tiền sử đau nhức xương khớp nhiều năm và đang điều trị bằng thuốc theo chỉ định bác sĩ. Gần đây, qua giới thiệu của người quen, bà tìm đến một cơ sở tư nhân quảng cáo dịch vụ "cấy chỉ giảm đau xương khớp", cam kết hiệu quả nhanh, không cần dùng thuốc. Tin tưởng vào lời quảng cáo, người bệnh đã quyết định thực hiện thủ thuật này.

Hiện người bệnh đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện/Ảnh BV

Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày thực hiện thủ thuật, vùng cấy chỉ bắt đầu sưng nóng, đau nhức. Đến ngày thứ chín, tình trạng sưng nề lan rộng, tay không thể cử động, người bệnh đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thăm khám.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng viêm mô bào vùng cẳng tay phải và đùi trái sau cấy chỉ. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị kháng sinh tích cực, làm sạch ổ viêm và theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Sau cấy chỉ giảm đau xương khớp 2 ngày, cẳng tay phải người bệnh sưng nề, các ngón tay khó cử động, vùng đùi xuất hiện vết thương sưng tấy, có mủ. Ảnh BV

Theo các chuyên gia, cấy chỉ là phương pháp đưa chỉ tiêu (catgut) vào huyệt châm cứu của hệ kinh lạc để duy trì sự kích thích lâu dài, từ đó kích thích các huyệt phù hợp giúp cơ thể tự điều chỉnh các rối loạn. Theo thời gian các sợi chỉ tiêu dần giúp duy trì tác dụng kích thích lâu dài trên các huyệt.

Cấy chỉ là một phương pháp điều trị hiệu quả ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại trên nền tảng kỹ thuật châm cứu truyền thống. Tuy chỉ là một thủ thuật y học cổ truyền, nhưng đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo bài bản và thực hiện trong điều kiện vô trùng tuyệt đối. Khi chỉ được đưa vào huyệt, nếu kỹ thuật sai hoặc môi trường không đảm bảo, cơ thể có thể phản ứng mạnh dẫn đến viêm, áp-xe hoặc nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng người bệnh.

Đặc biệt, người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, suy giảm miễn dịch càng dễ gặp biến chứng nặng nếu tự ý điều trị tại các cơ sở không được cấp phép.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh, chỉ nên điều trị ở các bệnh viện hoặc phòng khám được cấp phép hoạt động, bác sĩ được cấp chứng chỉ chuyên môn, giấy phép hành nghề. Tránh tâm lý “tin truyền miệng” hay “rẻ, nhanh khỏi”, vì cái giá phải trả rất đắt, có thể là sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Ngoài ra, bệnh nhân mắc bệnh nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị nội khoa trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp can thiệp nào.