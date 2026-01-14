Hà Nội

Nhóm 20 người rượt đuổi, đánh nhau náo loạn gần cầu Kênh Xáng

Phòng CSHS Công an TP.HCM đã bắt giữ 19 đối tượng trong vụ đánh nhau gây náo loạn tại đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng.

Trường Hân t/h

Ngày 13/1, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vào cuộc điều tra, truy xét nhóm người liên quan vụ rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực gần cầu Xáng, đường Dương Bá Trạc (TPHCM), thông tin trên báo Người lao động.

Clip người dân quay lại đăng lên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên lớn tiếng cãi vã, sau đó rượt đuổi, ném đồ vật về phía nhau ngay trên đường, gây mất an ninh trật tự.

Theo hình ảnh trong clip, có khoảng 20 người tham gia vụ việc. Một nhóm bị truy đuổi đã chạy bộ, thậm chí vượt qua lan can thép ngăn cách hai làn đường để thoát thân.

Vụ đánh nhau khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng, cả xe máy lẫn ô tô không dám lưu thông qua hiện trường. Nhiều người đi đường đã dùng điện thoại ghi lại vụ việc và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) đang khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

