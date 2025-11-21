Hà Nội

Hỗn chiến khiến cháu tử vong, cậu bị thương ở TP HCM

Người dân xung quanh phát hiện hai nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi đánh nhau, tại hiện trường phát hiện 2 cậu cháu đang nằm bất động.

Trường Hân t/h

Theo cơ quan chức năng, có 8 người tham gia vụ hỗn chiến trên đường Thuận Giao 19 (phường Thuận Giao, TP HCM).

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã nhanh chóng điều tra, truy bắt nhóm người gây án.

Nhiều góc camera an ninh ghi lại khung cảnh gây thương vong. Video: MXH

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt được 8 người này. Hiện tại, công an vẫn đang lấy lời khai để làm rõ. Thông tin về nhân thân của 8 người này vẫn chưa được lực lượng công an công bố.

Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa tin, chiều 16/11 tại khu vực đường Thuận Giao 19, nghe tiếng la hét người dân xung quanh chạy ra xem thì phát hiện hai nhóm thanh niên cầm hung khí đang đuổi đánh nhau.

Sau đó, cả hai nhóm rời đi, lúc này, người dân phát hiện Nguyễn Hoài Việt L. (29 tuổi) tử vong tại chỗ. Còn người đàn ông tên Nguyễn Văn Đ. (39 tuổi, cậu của L.) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

