Cậu bé 13 tuổi tử vong sau khi dùng mì ăn liền sống

Cậu bé 13 tuổi ở Ai Cập tử vong do bị tắc nghẽn đường tiêu hóa hoặc rối loạn ruột cấp tính sau khi dùng 3 gói mì ăn liền sống trong thời gian ngắn.

Theo Vietnamnet, một thiếu niên 13 tuổi tại thủ đô Cairo (Ai Cập) đã tử vong sau khi ăn 3 gói mì ăn liền chưa nấu chín.

Cậu bé trên bắt đầu cảm thấy khó chịu khoảng nửa giờ sau khi ăn mì sống. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.

Người chủ cửa hàng bán 3 gói mì cho cậu bé đã bị thẩm vấn vì cơ quan chức năng lo ngại sản phẩm có thể không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cùng với khám nghiệm tử thi khẳng định bệnh nhi không bị đầu độc. Nguyên nhân tử vong được cho là tắc nghẽn đường tiêu hóa hoặc rối loạn ruột cấp tính, xuất phát từ việc ăn một lượng lớn mì sống trong thời gian ngắn.

Ảnh nguoiduatin.vn

Vụ việc này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông ở Ai Cập. Nhiều ý kiến kêu gọi cần có quy định nghiêm ngặt hơn đối với thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là các loại chứa nhiều phụ gia.

Những năm gần đây, thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, bánh kẹo và mì ăn liền thường xuyên bị chỉ trích vì những nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe. Hàng chục nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ các thực phẩm đó với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, béo phì và nhiều bệnh lý mạn tính khác.

Đáng chú ý, ăn mì ăn liền sống không phải chuyện hiếm trên mạng xã hội. Trào lưu "Ăn mì sống" (Eat Ramen Raw Challenge) đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và nhiều nền tảng, biến mì ăn liền sống thành món ăn vặt phổ biến. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ mất nước nghiêm trọng đến tắc ruột, thậm chí dẫn đến tử vong.

Ảnh minh họa/Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần chủ yếu của mì tôm là carbohydrate, trong khi đó cơ thể con người muốn khỏe mạnh cần có 6 chất là: protein, mỡ, carbohydrate, khoáng chất, vitamin và nước. Nếu thiếu hụt một trong 6 dưỡng chất trên cơ thể rất dễ mệt mỏi, tình trạng kéo dài sẽ dễ sinh trọng bệnh.

Vì thế, việc ăn mì nhiều, quá thường xuyên mà bỏ qua các thực phẩm khác, sẽ khiến cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng. Điều này vô tình sẽ khiến cơ thể bị tích bệnh.

Trong một thí nghiệm đặc biệt của tiến sỹ Braden Kuo, công tác tại Bệnh viện cộng đồng Massachusetts (Mỹ) cho biết, việc tiêu thụ mỳ ăn liền trên 3 lần mỗi tuần có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Ngoài ra, nó còn là một đối thủ "khó xơi" đối với hệ tiêu hóa bởi sau nhiều giờ vào cơ thể vì những sợi mì này không dễ gì phân hủy.

Vụ việc bé trai Ai Cập tử vong là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho nhiều gia đình. Cha mẹ cần lưu ý không để con trẻ coi mì ăn liền sống là món ăn vặt, cũng như hạn chế tối đa thói quen ăn nhiều mì ăn liền. Chọn chế độ ăn đa dạng, bổ sung rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm tự nhiên mới là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.