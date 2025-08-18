Hà Nội

Sống Khỏe

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã báo cáo vụ bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau gây tê

Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa báo cáo cụ thể về trường hợp bệnh nhi 6 tháng tuổi tử vong sau khi tiếp nhận từ phòng khám tư.

Bình Nguyên

Vụ bé 6 tháng tuổi tử vong sau gây tê ở Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khẩn trương báo cáo, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc, trong quá trình bé chuyển từ phòng khám tư vào bệnh viện cấp cứu.

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã báo cáo cụ thể về trường hợp bệnh nhi 6 tháng tuổi tử vong sau khi tiếp nhận từ phòng khám tư.

Theo tienphong.vn, sáng 13/8, chị Nguyễn Thị V. đưa con trai Trịnh Tất Đ.K. (6 tháng tuổi) trú tại phường Phong Thái, Thành phố Huế (đang ở với ông bà ngoại tại xã Thắng Lợi, Thanh Hóa) tới Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung để thăm khám do cháu bú khó.

Tại đây, các bác sĩ đánh giá dính thắng lưỡi độ 4 và có chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bệnh nhân được đánh giá tình trạng sức khỏe ổn định đủ điều kiện để can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bác sĩ đã khai thác bệnh nhân không có tiền sử dị ứng thuốc, đồ ăn, thời tiết... Khoảng 8h30 phút, cháu K. được tiến hành tiêm tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%.

Ngay sau tiêm xong bệnh nhân xuất hiện tím tái, khó thở. Xác định bệnh nhân có triệu chứng của phản vệ, các bác sĩ tiến hành can thiệp nhưng không có chuyển biến. Cháu K. được chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

1-4512.jpg
Phòng khám tai mũi họng nơi xảy ra sự cố. Ảnh CTV/Nguồn vietnamnet

Theo congly.vn, lúc 9h36 ngày 13/8, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi với tình trạng hôn mê, thở nấc qua Mask, tím tái toàn thân, chi lạnh, mạch quay không bắt được, tim đập rời rạc, huyết áp không đo được.

Bệnh nhân đã được cấp cứu, hồi sức tích cực bằng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và đồng thời bóp bóng qua nội khí quản, dùng thuốc vận mạch Adrenlin.

Bệnh nhân được lấy máu làm xét nghiệm: Khí máu, Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, sinh hoá máu, Định lượng proBNP, Định lượng Troponin T. Kết quả xét nghiệm: Khí máu PaO2 36,2 mmHg, Lactat 18,8 mmol/l, Creatinin 4,96 mmol/l, GOT 99,4 mmol/l, GPT 39,1 mmol/l, Troponin T 257,8 mmol/l. Bệnh nhân được chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn, hô hấp nghi do phản vệ độ 4, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Đến 9h45, bệnh nhân trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái nhợt, huyết áp thấp, tổn thương nhiều cơ quan đáp ứng kém với điều trị. Bệnh nhân đã được tiến hành hội chẩn chuyên môn với lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo khoa và các bác sĩ khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và Chống độc.

Sau hội chẩn bệnh nhân được thống nhất chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn, hô hấp nghi do phản vệ độ 4, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân tiếp tục điều trị tích cực theo hướng thở hoàn toàn theo máy, dùng thuốc vận mạch duy trì liều cao.

Đến 12h30 ngày 13/8, tình trạng bệnh nhân xấu đi, không còn khả năng sống, đã thông báo, giải thích cho gia đình bệnh nhân được biết. Sau khi giải thích gia đình đã xin cho bệnh nhân về.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục vào cuộc để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

