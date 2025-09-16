2 năm không cắt tử cung người phụ nữ khổ sở vì đau bụng, rong kinh

Với sự phát triển của y học hiện đại, bệnh nhân u xơ tử cung đã có cơ hội được chọn lựa giải pháp điều trị hiệu quả mà vẫn bảo tồn trọn vẹn tử cung.

Đau bụng, rong kinh kéo dài ...vì u lớn

Chị N.T.T. (47 tuổi, Củ Chi) phát hiện bị u xơ tử cung cách đây 2 năm, bệnh lý này từng khiến chị thường xuyên đau bụng, rong kinh kéo dài. Chị đã đi khám tại một bệnh viện chuyên khoa phụ sản ở TP. Hồ Chí Minh với chẩn đoán u xơ tử cung.

Thời điểm đó khối u còn nhỏ nên chị chỉ dùng thuốc điều trị. Nhưng theo thời gian, khối u ngày càng lớn dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như công việc, chị T. quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Tại phòng khám sản phụ khoa, bác sĩ thăm khám và chỉ định chị thực hiện siêu âm, chụp MRI. Kết quả ghi nhận, chị có khối u xơ lớn ở tử cung với kích thước 8cm và bị lạc nội mạc tử cung. Tình trạng này nếu không được điều trị sớm, chị T. sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu máu do rong kinh kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng sống. Vì thế, chị T. được chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u xơ.

Ê- kíp thực hiện nút mạch cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đối với bệnh lý u xơ tử cung, các bác sĩ cho biết có ba lựa chọn điều trị: Phẫu thuật bóc tách u xơ, phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và can thiệp nút mạch điều trị u xơ.

Riêng trường hợp của chị T., chị bị u xơ kèm lạc nội mạc tử cung nên khó có thể thực hiện phẫu thuật bóc tách u xơ, vì thế chỉ còn hai giải pháp lựa chọn là phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung và can thiệp nút mạch.

Sau khi được các bác sĩ khoa Sản Phụ Khoa tư vấn cặn kẽ, chị T. bày tỏ mong muốn giữ lại tử cung cũng như làm sao để tránh được một cuộc mổ gây mất thẩm mỹ. Vì thế, chị đã quyết định điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch – một giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.

Ca can thiệp của chị T. được thực hiện bởi ê-kíp các bác sĩ Đơn vị Can Thiệp Mạch (Khoa Chẩn đoán Hình ảnh) Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Thủ thuật diễn ra trong khoảng 1 giờ dưới sự hướng dẫn của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), người bệnh hoàn toàn không cần gây mê toàn thân (chỉ gây tê), không có vết mổ lớn, không chảy máu nhiều.

Nút mạch u xơ tử cung.

BS.CKI Trịnh Đình Hiếu, Đơn vị Can Thiệp Mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á chia sẻ: “Trong quá trình can thiệp, chúng tôi đã chọc một lỗ nhỏ ở cổ tay và luồn một ống vi thông vào động mạch tử cung, sau đó bơm chất tắc mạch vào để chặn dòng máu nuôi khối u xơ. Khi không còn máu nuôi, các khối u sẽ teo nhỏ dần theo thời gian và không còn xảy ra các triệu chứng rối loạn”.

Sau một ngày can thiệp, chị T. hết triệu chứng đau nặng bụng, hết rong kinh, chị trở lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đừng để biến chứng đe dọa tính mạng

BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, u xơ tử cung là những khối u lành tính vùng chậu thường gặp ở phụ nữ độ tuổi sinh sản và tiền mãn kinh.

Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, u xơ tử cung có thể gây nên biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của phụ nữ.

BSCKI Mạnh phân tích, u xơ tử cung (còn được gọi là u cơ trơn) là khối u lành tính, phát sinh do đột biến của một dòng đơn bào của tế bào cơ trơn hay nội mạc của tử cung, chịu ảnh hưởng của hormon (nội tiết tố) nên sẽ không gây nguy hiểm và để lại di chứng nếu phát hiện, điều trị sớm.

Một người phụ nữ có thể có một hoặc nhiều u xơ với các kích cỡ khác nhau. Một khối u xơ có thể rất nhỏ trong một thời gian dài sau đó phát triển rất nhanh hoặc phát triển chậm trong nhiều năm.

U xơ tử cung nếu phát hiện muộn thì việc điều trị khó khăn và có thể gây các biến chứng nguy hiểm như: Rong kinh, rong huyết kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu máu cấp tính hoặc mãn tính gây ra các vấn đề như sút cân, hụt hơi và choáng váng khi lao động gắng sức.

Nút mạch điều trị u xơ tử cung - Ảnh BVCC

Khối u xơ tử cung to có thể chèn ép các cơ quan xung quanh gây các bệnh lý nguy hiểm như: Chèn ép niệu quản, bàng quang, gây ứ nước bể thận dẫn đến tình trạng giãn đài bể thận niệu quản, Sỏi tiết niệu, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm đài bể thận…; Chèn ép trực tràng gây táo bón, phân rắn, đại tiện đau rát… lâu dần dẫn đến co thắt bàng quang và co thắt ruột mãn tính; Chèn ép các tĩnh mạch gây phù chi dưới.

U xơ tử cung có thể gây nhiễm khuẩn tại vị trí xuất hiện khối u hoặc lây lan sang các cơ quan xung quanh và thậm chí là toàn bộ cơ thể.

Xoắn khối u dưới phúc mạc- một biến chứng u xơ tử cung nguy hiểm, có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tình trạng diễn tiến xấu nhanh, người bệnh có nguy cơ tử vong nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

U xơ tử cung biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ như sinh non, ngôi bất thường, nhau bong non...., ảnh hưởng đến sinh sản như vô sinh, giảm khả năng có thai…

Về lâu dài hơn có thể gây ung thư hóa khối u ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh.