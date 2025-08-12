Hà Nội

Cảnh tượng choáng ngợp ở dãy núi vĩ đại nhất Bắc Mỹ

Kho tri thức

Dãy núi Rockies là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại của Bắc Mỹ, trải dài hàng ngàn kilômét qua nhiều vùng sinh thái khác nhau.

1. Dãy Rockies kéo dài hơn 4.800 km. Dãy núi này bắt đầu từ British Columbia ở Canada và kết thúc tại bang New Mexico của Hoa Kỳ. Ảnh: Pinterest.
2. Là một phần của hệ thống Cordillera. Rockies là một phần của vành đai núi lớn chạy dọc bờ Tây châu Mỹ, cùng với Andes và Sierra Nevada. Ảnh: Pinterest.
3. Có niên đại hàng trăm triệu năm. Dù phần lớn cảnh quan hiện nay hình thành cách đây 55–80 triệu năm, một số thành phần địa chất của Rockies đã có tuổi đời 300 triệu năm. Ảnh: Pinterest.
4. Là nơi khởi nguồn của nhiều con sông lớn. Sông Colorado, Missouri và Arkansas đều bắt nguồn từ các dãy núi thuộc Rockies. Ảnh: Pinterest.
5. Nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Từ gấu xám, nai sừng tấm đến đại bàng đầu trắng – hệ sinh thái Rockies vô cùng phong phú. Ảnh: Pinterest.
6. Có nhiều công viên quốc gia nổi tiếng. Các công viên như Yellowstone, Glacier và Rocky Mountain đều nằm trong khu vực dãy Rockies, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
7. Là địa bàn sinh sống cổ xưa của người bản địa. Các bộ lạc thổ dân như Blackfeet, Shoshone và Ute từng cư trú lâu dài tại đây trước khi người châu Âu đến. Ảnh: Pinterest.
8. Là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Từ trượt tuyết, leo núi đến cắm trại và câu cá – Rockies là thiên đường cho những ai yêu thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Pinterest.
