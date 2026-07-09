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Xã hội

Buôn “cái chết trắng”, người đàn ông lĩnh án chung thân

Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Thành (SN 1987, TP Hà Nội) bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.

Hạo Nhiên

Ngày 9/7, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Thành (SN 1987, trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 250, Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Theo cáo trạng, vào ngày 10/1/2026, Phạm Văn Thành được một người đàn ông tên Tuyến không xác định được nhân thân, đặt vấn đề thuê Thành vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam với số tiền công là 20.000.000 đồng.

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Bị cáo Phạm Văn Thành tại phiên toà. Ảnh: VT

Đến khoảng 9h30 ngày 15/1/2026, tại Km60+800, Quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), khi Phạm Văn Thành đang vận chuyển trái phép hơn 2.403 gam Methamphetamine; 14,12 gam Ketamine; 5,12 gam cần sa; 1,42 gam MDMA, Ketamine thì bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Phạm Văn Thành đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thành mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

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#Công an #Biên phòng #toà án #Hà Tĩnh #Phạm Văn Thành #ma tuý

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