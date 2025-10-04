Cảnh sắc choáng ngợp ở thác nước hùng vĩ nhất xứ Băng Đảo

Hà Nội

Kho tri thức

Thác Gullfoss, một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất Iceland, không chỉ hùng vĩ mà còn gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa.

T.B (tổng hợp)
Có nghĩa là “Thác Vàng”. Tên gọi Gullfoss trong tiếng Iceland nghĩa là “Thác Vàng”, lấy cảm hứng từ sắc vàng lấp lánh của nước dưới ánh nắng. Ảnh: Pinterest.
Là một phần của Sông Hvítá. Dòng thác Gullfoss được hình thành từ sông băng Hvítá, bắt nguồn từ sông băng Langjökull – một trong những sông băng lớn nhất Iceland. Ảnh: Pinterest.
Chiều cao ấn tượng. Thác gồm hai tầng, tầng đầu cao khoảng 11 mét và tầng sau cao 21 mét, tạo nên tổng độ cao khoảng 32 mét. Ảnh: Pinterest.
Khối lượng nước khổng lồ. Vào mùa hè, lưu lượng nước đổ xuống thác có thể đạt đến 1400 m³/giây, tạo nên cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng bảo vệ thiên nhiên. Đầu thế kỷ 20, thác suýt bị khai thác thủy điện, nhưng được cứu nhờ sự đấu tranh kiên cường của cô Sigriður Tómasdóttir. Ảnh: Pinterest.
Là điểm du lịch nổi tiếng. Gullfoss là một trong ba điểm chính của “Golden Circle” – tuyến du lịch nổi tiếng nhất Iceland, cùng với vườn quốc gia Thingvellir và mạch nước phun Geysir. Ảnh: Pinterest.
Cảnh sắc thay đổi theo mùa. Mùa hè, Gullfoss rực rỡ dưới ánh nắng. Đền mùa đông, thác đóng băng một phần, tạo nên khung cảnh huyền ảo như cổ tích. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản thiên nhiên được bảo tồn. Ngày nay, thác Gullfoss được bảo vệ nghiêm ngặt như một phần di sản thiên nhiên quốc gia, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.
