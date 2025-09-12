Hà Nội

Chiêm ngưỡng thác nước kỳ vĩ, hoang sơ nhất thế giới ở Nam Mỹ

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng thác nước kỳ vĩ, hoang sơ nhất thế giới ở Nam Mỹ

Thác Kaieteur ở Guyana là một trong những thác nước hùng vĩ nhất thế giới, vừa mang vẻ đẹp nguyên sơ vừa gắn liền với truyền thuyết bản địa đầy huyền bí.

T.B (tổng hợp)
Một trong những thác đơn dòng cao nhất thế giới. Thác Kaieteur có độ cao khoảng 226 mét, cao gấp bốn lần thác Niagara và gần gấp đôi thác Victoria. Ảnh: Pinterest.
Nằm trong rừng mưa nguyên sinh. Thác tọa lạc trong Vườn quốc gia Kaieteur, một khu vực giàu đa dạng sinh học với nhiều loài quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với truyền thuyết người Patamona. Theo truyền thuyết, thác được đặt tên để tưởng nhớ tù trưởng Kaieteur, người đã hi sinh vì cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Lưu lượng nước khổng lồ. Dù là thác đơn dòng, Kaieteur có lưu lượng nước trung bình hơn 600 m³/giây, tạo nên dòng nước đổ có sức mạnh đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Là nơi trú ngụ của loài ếch vàng hiếm. Xung quanh thác có quần thể ếch vàng nhỏ bé sống trong hoa bromeliad, loài đặc hữu vô cùng quý hiếm. Ảnh: traveladventures.org.
Ít khách du lịch. So với Niagara hay Victoria, thác Kaieteur ít khách hơn, mang lại trải nghiệm hoang sơ và tĩnh lặng hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện bởi người châu Âu vào năm 1870. Nhà thám hiểm Charles Barrington Brown là người đầu tiên ghi chép về thác Kaieteur trong lịch sử phương Tây. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng thiên nhiên của Guyana. Thác Kaieteur không chỉ là thắng cảnh mà còn là niềm tự hào quốc gia, xuất hiện trong nhiều hình ảnh quảng bá du lịch. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
#Thác Kaieteur #Du lịch Guyana #Thác nước hoang sơ #Truyền thuyết Patamona #Thác nước cao nhất thế giới #Rừng mưa nguyên sinh

