Cảnh báo việc sử dụng máy phát điện thiếu an toàn sau bão

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không vận hành máy nổ phát điện trong không gian kín, dẫn đến nguy cơ ngạt khí rất nguy hiểm.

Sau mỗi đợt bão đi qua, tình trạng mất điện kéo dài thường xảy ra ở nhiều địa phương, buộc người dân phải sử dụng máy phát điện để duy trì sinh hoạt. Tuy nhiên, nhiều người dân sử dụng máy phát điện gia đình chưa đúng kỹ thuật. Khi hoạt động, máy phát điện sẽ thải ra các khí độc như CO và CO2, đây là các loại khí rất nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Thái, Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, CO là một loại khí không màu, không mùi, không vị và nặng hơn không khí, rất khó phát hiện bằng giác quan thông thường.

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, nhiều ngày qua trên địa bàn phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và nhiều địa phương khác trên địa bàn các tỉnh miền Trung xảy ra mất điện, nhiều gia đình phải chạy máy phát điện để sinh hoạt.

Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cách, máy phát điện có thể trở thành nguồn phát sinh khí CO, một loại khí cực kỳ nguy hiểm và có thể gây ngộ độc dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn.

Sử dụng máy phát điện không đúng cách có thể gây ngạt khí. Ảnh minh họa/Internet

Ngày 30/9, trên địa bàn phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) vừa xảy ra vụ việc hai bố con tử vong, nghi do ngạt khí do dùng máy phát điện.

Vào khoảng 10h ngày 30/9, người thân không thấy anh P.M.H. (34 tuổi, trú khối Nghi Thuỷ 2, phường Cửa Lò) mở cửa nên đã vào nhà để kiểm tra. Khi mở cửa, người thân bàng hoàng phát hiện anh cùng con trai P.H.D. (7 tuổi) bất tỉnh trong phòng ngủ. Khi 2 bố con được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, kiểm tra được xác định đã tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng nạn nhân bị ngạt khí trong quá trình sử dụng máy phát điện đặt trong phòng khách. Thời điểm xảy ra sự việc, vợ ông H. cùng hai con nhỏ khác đang ở nhà ngoại.

Trước đó, tại Hà Tĩnh, ngay sau khi bão số 5 đi qua, địa phương đã ghi nhận hai vụ ngộ độc khí CO do sử dụng máy phát điện trong không gian kín.

Trường hợp đầu tiên xảy ra tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh, khiến hai người phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Vụ thứ hai nghiêm trọng hơn được ghi nhận tại thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm, làm bốn người thương vong. Những sự việc này là lời cảnh báo rõ ràng về mối nguy hiểm khi sử dụng máy phát điện thiếu an toàn, đặc biệt trong bối cảnh hậu bão khi nhu cầu sử dụng các thiết bị này tăng cao.

Theo bác sĩ, dùng máy phát điện sai cách, hậu quả của ngộ độc khí CO rất nghiêm trọng, tế bào não bị tổn thương dẫn tới phù nề não, mất ý thức, hôn mê sâu, bệnh nhân có thể sống thực vật suốt đời hoặc tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Để phòng tránh ngộ độc khí CO, việc đảm bảo môi trường sống an toàn là điều vô cùng quan trọng. Khi sử dụng máy phát điện, hãy luôn đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, cách xa cửa ra vào và cửa sổ ít nhất 6 mét. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy để đảm bảo hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, việc lắp đặt các thiết bị báo cháy và báo khí CO là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Đối với các thiết bị đốt cháy nhiên liệu khác như bếp gas, lò sưởi, cần đảm bảo chúng được lắp đặt đúng cách và thông gió tốt. Ngoài ra, việc trồng cây xanh cũng góp phần làm sạch không khí và giảm thiểu nguy cơ ngộ độc.

Không ngủ trong phòng có máy phát điện đang hoạt động. Ngay cả khi cửa sổ mở, nồng độ CO vẫn có thể tăng cao trong khi ngủ.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu phát hiện mùi khí lạ, khó thở, ngay lập tức hãy di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng mát, mở cửa sổ để thông gió. Sau đó người dân cần gọi đến Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý, không được vận hành máy phát điện dưới trời mưa và hết sức lưu ý vận hành an toàn khi trời nồm, ẩm ướt. Bởi nước và không khí ẩm, nồm là môi trường nguy cơ cao làm dẫn điện hoặc phóng điện bề mặt nên không được vận hành máy phát điện trực tiếp dưới trời mưa hoặc khi trời nồm, ẩm ướt nhằm hạn chế tối thiểu tai nạn điện do điện giật. Nên đặt máy phát điện trên một bề mặt phẳng và khô ráo, thông thoáng không khí.

Không nối máy phát điện trực tiếp vào ổ cắm trên tường. Việc nối máy phát điện trực tiếp vào ổ cắm trên tường có thể làm dòng điện từ máy phát điện chạy ngược trở lại vào lưới điện, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng, người sửa chữa điện trong lúc mất điện lưới, đồng thời có thể làm hư hại các thiết bị điện trong nhà. Nếu cần có nguồn điện dự phòng thường xuyên từ máy phát điện thì phải lắp đặt kèm theo một công tắc chuyển nguồn để đảm bảo an toàn.

Các nhiên liệu để vận hành máy phát điện thường là các nguyên liệu dễ cháy như: xăng, dầu…. nên các nguyên liệu này cần được bảo quản ở những nơi nơi khô, mát, xa nhà, đặc biệt là tránh xa các vật liệu dễ cháy và những nguồn nguyên liệu khác.

Khi có ý định tìm mua máy phát điện gia đình thì cần tìm hiểu những loại máy phát điện của những nhà sản xuất có tiếng trên thị trường. Lựa chọn những nhà phân phối chính hãng, uy tín để mua loại máy có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu mua loại máy phát điện có công suất nhỏ hơn nhu cầu sử dụng thì có thể gây tổn hại cho các thiết bị điện, máy phát điện cũng như tính mạng của người sử dụng