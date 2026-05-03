Xã hội

Cảnh báo những khu vực nguy cơ có mưa đá chiều 3/5

Không khí lạnh tràn xuống kết hợp khối khí nóng ẩm đang kích hoạt dông mạnh trên diện rộng. Từ chiều 3/5, nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện mưa đá, lốc xoáy, gió giật nguy hiểm. 

Theo Châu Anh/TPO

Mưa đá xuất hiện trong các đám mây dông phát triển mạnh theo phương thẳng đứng. Khi luồng khí nóng ẩm bốc lên gặp không khí lạnh ở tầng cao, các giọt nước bị đóng băng. Dưới tác động của dòng đối lưu mạnh, chúng liên tục bị đẩy lên – rơi xuống nhiều lần, tích tụ thành viên băng lớn trước khi rơi xuống mặt đất. Vì vậy, mưa đá thường đi kèm dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ: Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình

Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An (nguy cơ mưa rất to, dông lốc mạnh)

Mở rộng: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có thể xuất hiện mưa dông từ chiều tối

Dấu hiệu nhận biết mưa đá sắp xảy ra

Trời chuyển tối nhanh, mây đen dày đặc, phát triển cao

Gió mạnh đột ngột, nhiệt độ giảm nhanh

Xuất hiện sấm sét dày, mưa rào lớn trong thời gian ngắn

Cách phòng tránh mưa đá

Nhanh chóng trú trong nhà kiên cố, tránh xa cửa kính

Không đứng dưới cây lớn, biển quảng cáo, cột điện

Che chắn mái nhà, xe cộ nếu có thời gian chuẩn bị

Người đi đường cần tìm nơi trú an toàn, tránh di chuyển khi dông mạnh

Ngư dân, tàu thuyền cần theo dõi cảnh báo, hạn chế ra khơi

Mưa đá thường xảy ra rất nhanh, phạm vi hẹp nhưng sức tàn phá lớn. Trong bối cảnh thời tiết tháng 5 diễn biến cực đoan, các hiện tượng dông, lốc, sét và mưa đá được dự báo sẽ xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt ở miền Bắc.

Xã hội

Mưa đá bất ngờ tại Hà Nội và Phú Thọ

Hiện tượng mưa đá bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội, Phú Thọ vào tối 2/5 khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Khoảng 19h tối 2/5, khu vực phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội bất ngờ xuất hiện mưa đá với kích thước hạt nhỏ.

Thông tin người dân cho biết, cơn mưa đá xuất hiện nhanh với kích thước nhỏ, tựa đầu ngón tay. Dù không kéo dài lâu, nhưng cường độ mưa khiến nhiều người hoảng sợ.

Xã hội

Gió mùa Đông Bắc về, Bắc Bộ và Trung Bộ đối mặt mưa dông, mưa đá

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 22/4, một đợt không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết: "Khối không khí lạnh hiện đã áp sát biên giới phía Bắc và sẽ nhanh chóng lan xuống các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trong đêm nay, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao (từ 1.500–5.000m), từ chiều tối 22/4 đến đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm/24h, cục bộ có nơi trên 100mm/24h".

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết
Xã hội

Mưa đá dồn dập ở Tu Mơ Rông, gây thiệt hại lớn

Hai ngày liên tiếp, những trận mưa đá với hạt như ngón tay trút xuống thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân không khỏi bàng hoàng.

Ngày 16/4, ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong các ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn.

Mỗi trận kéo dài từ 30p đến gần 1h, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

