Tạm giữ 264 ổ cứng nghi vi phạm sở hữu trí tuệ tại Bắc Ninh

Lực lượng hải quan tại Bắc Ninh vừa tạm giữ lô hàng nhập khẩu gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu Seagate Technology có tổng trị giá khai báo hơn 3,5 tỷ đồng do có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 22/5, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết Chi cục Hải quan khu vực V đã thực hiện tạm giữ lô hàng để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan hải quan, việc kiểm tra được triển khai trong quá trình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ cùng các kế hoạch, chỉ đạo về tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V, Đội Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan kiểm tra lô hàng nhập khẩu của một doanh nghiệp có địa chỉ tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra hồ sơ khai báo, chứng từ nhập khẩu và đối chiếu dữ liệu quản lý về hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện giám sát sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với lô hàng.

Cơ quan hải quan sau đó đã quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan, đồng thời gửi thông báo tới công ty luật được Seagate Technology LLC ủy quyền tại Việt Nam để phối hợp xử lý.

Theo phản hồi từ phía công ty luật được ủy quyền, các sản phẩm mang nhãn hiệu Seagate trong lô hàng nêu trên không do Seagate Technology LLC hoặc các đơn vị được hãng cho phép sản xuất.

Hiện Chi cục Hải quan khu vực V đã báo cáo vụ việc tới Cục Hải quan và Tổ công tác liên ngành thực hiện Công điện 38 của UBND tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.