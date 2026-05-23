Quá trình bóc gỡ đường dây đưa 2,4 tấn Xyanua vào Việt Nam

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ truy bắt thành công đường dây mua bán trái phép Xyanua từ Campuchia, bắt giữ 35 đối tượng và thu giữ lớn.

Xuân Danh

Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đơn vị vừa khởi tố 35 đối tượng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”. Cuối tháng 4/2026, Công an TP HCM tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T (trú tại xã Bàu Bàng, TPHCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử. Qua khám nghiệm và điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua.

Các đối tượng trong đường dây tàng trữ, mua bán chất độc Xyanua

Từ dấu vết giao dịch trên mạng xã hội, Công an phát hiện nạn nhân đã mua chất độc từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lâm còn cung cấp Xyanua cho nhiều người khác.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, Công an TP HCM đã xác lập chuyên án, huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ truy xét liên tục trong 15 ngày đêm. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đỏ, sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là đối tượng cầm đầu đường dây. Các đối tượng đã tổ chức vận chuyển Xyanua từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Trong tháng 3 và 4/2026, đường dây này đã đưa về hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường.

Riêng trong tháng 3 và 4/2026, đường dây này đã đưa về hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường. Đến nay, Công an TP HCM phối hợp với Viện KSND TP HCM thống nhất khởi tố 35 đối tượng về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn Xyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ô tô phục vụ hoạt động phạm tội. Theo cơ quan điều tra, việc triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép chất độc Xyanua dưới mọi hình thức; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh quá trình Công an bóc gỡ đường dây mua bán chất độc Xyanua
Xã hội

Từ vụ tự tử, 200 cảnh sát phá đường dây buôn lậu hơn 2,4 tấn xyanua

Công an TPHCM vừa bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua từ Campuchia về Việt Nam, khởi tố 35 đối tượng, thu giữ hơn 1,3 tấn hóa chất độc hại.

Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc xyanua với quy mô đặc biệt lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 35 đối tượng về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Xã hội

Hải Phòng phát hiện đối tượng tẩm xyanua vào cá khô bẫy chó mèo

Đối tượng Nguyễn Văn Huy đã tẩm xyanua – một loại chất cực độc vào cá khô để làm bả, sau đó rải ra để bẫy chó, mèo.

Ngày 12/2, Công an TP Hải Phòng thông tin, đêm 22, rạng sáng 23/12/2025, trong quá trình tổ chức tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Công an xã Ninh Giang phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện trường vụ trộm cắp mèo
Xã hội

Đề nghị truy tố ác phụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân

Từ những mâu thuẫn trong đời sống, Bích mua xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình làm 3 người tử vong gồm chồng và 2 người cháu.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích 39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích.
