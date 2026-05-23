Quá trình bóc gỡ đường dây đưa 2,4 tấn Xyanua vào Việt Nam

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ truy bắt thành công đường dây mua bán trái phép Xyanua từ Campuchia, bắt giữ 35 đối tượng và thu giữ lớn.

Ngày 23/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đơn vị vừa khởi tố 35 đối tượng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”. Cuối tháng 4/2026, Công an TP HCM tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T (trú tại xã Bàu Bàng, TPHCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử. Qua khám nghiệm và điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua.

Các đối tượng trong đường dây tàng trữ, mua bán chất độc Xyanua

Từ dấu vết giao dịch trên mạng xã hội, Công an phát hiện nạn nhân đã mua chất độc từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lâm còn cung cấp Xyanua cho nhiều người khác.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, Công an TP HCM đã xác lập chuyên án, huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ truy xét liên tục trong 15 ngày đêm. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đỏ, sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là đối tượng cầm đầu đường dây. Các đối tượng đã tổ chức vận chuyển Xyanua từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Riêng trong tháng 3 và 4/2026, đường dây này đã đưa về hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường. Đến nay, Công an TP HCM phối hợp với Viện KSND TP HCM thống nhất khởi tố 35 đối tượng về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc".

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn Xyanua, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ô tô phục vụ hoạt động phạm tội. Theo cơ quan điều tra, việc triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép chất độc Xyanua dưới mọi hình thức; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.