Cảnh báo lừa đảo SMS Brandname giả mạo, mất tiền chỉ vì tin

Tin nhắn giả mạo thương hiệu (SMS Brandname) đang bùng phát với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Nhiều người bị lừa vì tin nhắn hiển thị tên ngân hàng quen thuộc.

Thiên Trang

Thủ đoạn giả mạo Brandname bằng trạm phát sóng BTS giả

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Vĩnh Long, lừa đảo qua tin nhắn SMS Brandname đang gia tăng mạnh với mức độ tinh vi chưa từng có.

Các đối tượng sử dụng thiết bị phát sóng BTS giả để gửi tin nhắn trực tiếp đến điện thoại người dùng. Với cường độ tín hiệu mạnh, điện thoại trong khu vực sẽ tự động kết nối mà người dùng không hề hay biết, từ đó nhận tin nhắn hiển thị dưới tên thương hiệu quen thuộc như ngân hàng, nhà mạng hoặc doanh nghiệp uy tín.

Những tin nhắn này thường mang nội dung gây hoang mang như “tài khoản bị khóa”, “cần xác minh gấp”, “trúng thưởng” hoặc “cập nhật thông tin khẩn cấp”, kèm theo đường link giả mạo có giao diện giống hệt website chính thức. Khi truy cập, nạn nhân bị yêu cầu nhập thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, các thiết bị BTS giả thường được lắp trên ô tô hoặc xe máy, di chuyển qua các khu vực đông người như chợ, bến xe, trung tâm thương mại, giúp phát tán hàng chục nghìn tin nhắn mỗi ngày.

Anh K., một nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho biết đã nhận tin nhắn hiển thị tên ngân hàng quen thuộc yêu cầu “xác minh tài khoản”. Sau khi truy cập link và nhập thông tin, anh bị mất hơn 150 triệu đồng chỉ trong một buổi sáng.

Trong một trường hợp khác, chị T. (Hà Nội) nhận tin nhắn Brandname thông báo “trúng thưởng chương trình tri ân khách hàng”. Tin tưởng, chị đã nhập thông tin cá nhân và mã OTP, dẫn đến việc bị chiếm đoạt gần 80 triệu đồng trong tài khoản.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng và chuyên gia

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin nhạy cảm như mật khẩu, mã OTP hay số tài khoản qua tin nhắn, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên thương hiệu quen thuộc.

Người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các tin nhắn có nội dung thúc giục hành động ngay lập tức hoặc chứa đường link lạ. Trong trường hợp nghi ngờ, nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc tổ chức qua kênh chính thức để xác minh.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Huy thuộc Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC, việc các hệ thống tin nhắn tự động gom các SMS cùng Brandname vào một luồng khiến người dùng rất khó phân biệt thật - giả, tạo ra lỗ hổng để kẻ gian lợi dụng.

Trong khi đó, chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn cho rằng các tin nhắn lừa đảo thường được xây dựng theo kịch bản “đe dọa” nhằm khiến nạn nhân mất bình tĩnh và làm theo hướng dẫn. Các thiết bị phát sóng giả có kích thước nhỏ, dễ di chuyển nên rất khó phát hiện.

Các chuyên gia khuyến nghị, người dùng cần giữ bình tĩnh khi nhận tin nhắn bất thường, kiểm tra kỹ đường link, số điện thoại và không truy cập các website lạ. Đồng thời, nên lưu lại bằng chứng và báo cáo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, chỉ một tin nhắn tưởng chừng “chính chủ” cũng có thể trở thành cái bẫy nguy hiểm nếu người dùng mất cảnh giác.

Laptop cũ chứa bao nhiêu vàng?

Laptop cũ chứa bao nhiêu vàng?

Mỗi chiếc laptop chỉ có khoảng 0,1 gram vàng trong linh kiện, đủ gây tò mò nhưng không mang lại giá trị kinh tế nếu tự thu hồi thủ công.

