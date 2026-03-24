Bảo vệ tài khoản trước nguy cơ bị chiếm quyền SIM và lừa đảo ngân hàng

Thủ đoạn “SIM Swap” đang khiến nhiều người mất quyền kiểm soát số điện thoại, từ đó bị đánh cắp mã OTP và chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn chiếm quyền SIM để đánh cắp mã OTP

Theo cảnh báo từ Ngân hàng Quốc dân (NCB), một chiến dịch lừa đảo tinh vi đang nhắm vào người dùng thông qua hình thức “SIM Swap” - chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại để kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Kịch bản thường bắt đầu bằng việc kẻ gian thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân như họ tên, số điện thoại, số Căn cước công dân và dữ liệu ngân hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đó, chúng giả mạo chủ thuê bao để yêu cầu cấp lại SIM tại các điểm giao dịch viễn thông.

Khi SIM mới được kích hoạt, SIM gốc của nạn nhân sẽ đột ngột mất sóng. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy số điện thoại đã bị chiếm quyền kiểm soát. Từ thời điểm này, toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn, đặc biệt là mã OTP từ ngân hàng, đều được chuyển đến thiết bị của kẻ lừa đảo.

Lợi dụng việc nhiều dịch vụ cho phép đặt lại mật khẩu qua SMS OTP, đối tượng dễ dàng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép chỉ trong thời gian ngắn.

Anh K., một nhân viên kinh doanh tại TP.HCM, cho biết điện thoại của anh bất ngờ mất sóng dù vẫn còn tiền trong tài khoản. Chỉ vài giờ sau, anh phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ gần 200 triệu đồng do kẻ gian đã chiếm quyền SIM và nhận toàn bộ mã OTP.

Trong một trường hợp khác, chị H. tại Hà Nội nhận thấy không thể đăng nhập email và ngân hàng cùng lúc. Khi liên hệ nhà mạng, chị mới biết SIM đã bị cấp lại. Dù kịp thời khóa tài khoản, chị vẫn bị mất hơn 50 triệu đồng trước khi phát hiện sự việc.

Cảnh báo từ ngân hàng và chuyên gia an ninh mạng

Theo Ngân hàng Quốc dân (NCB), dù hệ thống ngân hàng hiện nay đã áp dụng nhiều lớp bảo mật như OTP, eKYC và xác thực sinh trắc học, người dùng vẫn cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân để tránh bị lợi dụng.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Khi phát hiện điện thoại mất sóng bất thường, cần liên hệ ngay nhà mạng để kiểm tra và khóa SIM kịp thời.

Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn, số điện thoại hiện nay được xem như “chìa khóa của mọi chìa khóa” vì là phương thức xác thực cho nhiều dịch vụ, đặc biệt là tài khoản tài chính. Nếu kẻ gian kiểm soát được SIM và email, nguy cơ bị chiếm đoạt toàn bộ tài khoản là rất cao.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh người dùng cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, đồng thời luôn tuân thủ nguyên tắc “không tin tưởng, luôn xác minh”. Những dấu hiệu như điện thoại mất sóng bất thường, không nhận được SMS hoặc không đăng nhập được email đều có thể là cảnh báo bị tấn công.

Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc bảo vệ SIM điện thoại không chỉ là bảo vệ liên lạc mà còn là bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái tài khoản số của mỗi cá nhân.