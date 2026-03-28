Cảnh báo chiêu lừa ship hàng nhắm phụ nữ sau sinh, mất tiền

Thủ đoạn giả danh shipper liên quan giấy tờ trẻ sơ sinh đang bùng phát, nhắm vào phụ nữ sau sinh. 

Thiên Trang

Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, Công an xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã đưa ra cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới liên quan đến ship hàng đang xuất hiện, nhắm trực tiếp vào phụ nữ sau sinh và các gia đình có con nhỏ.

Thủ đoạn mới nhắm vào phụ nữ sau sinh và gia đình có trẻ nhỏ

Các đối tượng gọi điện từ số lạ, tự xưng là nhân viên bưu điện hoặc cơ quan nhà nước, thông báo có bưu phẩm liên quan đến trẻ sơ sinh như thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chăm sóc sức khỏe hoặc quà tặng. Đáng chú ý, chúng thường nắm rõ thông tin cá nhân như ngày sinh của em bé, địa chỉ, số điện thoại… khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng.

Sau khi tạo dựng lòng tin, kẻ gian yêu cầu chuyển một khoản phí nhỏ để nhận hàng. Tiếp đó, chúng tiếp tục dựng kịch bản “gửi nhầm tài khoản” hoặc hướng dẫn liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để hủy đơn. Tại đây, nạn nhân bị dẫn dụ thực hiện nhiều thao tác trên điện thoại, thậm chí bị yêu cầu đăng ký vay tiền online rồi chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng.

Chị M., một phụ nữ sau sinh tại Đà Nẵng, cho biết đã chuyển 30.000 đồng tiền phí ship cho một “bưu kiện giấy tờ của con”. Sau đó, chị bị hướng dẫn thao tác trên điện thoại và mất hơn 120 triệu đồng trong tài khoản chỉ trong vài phút.

Trong một trường hợp khác, anh T. (Hà Nội) nhận cuộc gọi về “quà tặng cho trẻ sơ sinh”. Sau khi làm theo hướng dẫn để “xác nhận đơn”, anh bị dẫn dụ vay tiền trực tuyến và mất gần 200 triệu đồng mà không kịp trở tay.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng và chuyên gia

Công an xã Hòa Vang khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Đồng thời, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc đơn hàng và không làm theo hướng dẫn “hủy dịch vụ”, “mở khóa” hay “xác minh đơn hàng”.

Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn, nguyên nhân chính khiến các vụ lừa đảo dạng này gia tăng là do tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân. Khi có trong tay thông tin chi tiết về người dùng, kẻ gian dễ dàng tạo dựng kịch bản thuyết phục và thao túng tâm lý nạn nhân.

Ông Sơn cho rằng, người dùng không nên chuyển tiền cho người giao hàng mà nên thanh toán trực tiếp cho người bán hoặc thông qua các sàn thương mại điện tử để giảm thiểu rủi ro. Các nền tảng hiện nay đã triển khai cơ chế trung gian và dịch vụ “đồng kiểm”, chỉ chuyển tiền khi người mua xác nhận đã nhận đúng hàng.

Các chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, các chiêu trò giả mạo sẽ còn tinh vi hơn khi tội phạm tận dụng công nghệ AI để giả giọng nói, hình ảnh nhằm tăng độ tin cậy. Vì vậy, nâng cao cảnh giác và kiểm chứng thông tin qua kênh chính thức là “lá chắn” quan trọng nhất để người dùng tự bảo vệ mình trên không gian số.

Theo cảnh báo của Viettel Post, dấu hiệu nhận biết lừa đảo gồm: không có thông tin đơn hàng trước đó, shipper không có đồng phục hoặc giấy tờ xác minh, yêu cầu thanh toán gấp và không cho kiểm tra hàng.

#lừa đảo #ship hàng #phụ nữ sau sinh #cảnh báo #đà nẵng #giả mạo

Cảnh báo chiêu lừa qua email đánh cắp tài khoản, tiền tỷ

Lừa đảo qua email đang gia tăng mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi như giả mạo tổ chức, gửi link độc hại, mã QR. Không ít người đã mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.

Thủ đoạn lừa đảo qua email ngày càng tinh vi

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Điện Biên, lừa đảo qua email đang có xu hướng gia tăng mạnh, trở thành một trong những phương thức tấn công phổ biến trên không gian mạng.

Mua RTX 5090, nhận bột giặt, cú lừa gây sốc

Một người dùng tại Ấn Độ đặt mua RTX 5090 gần 85 triệu đồng trên Amazon nhưng lại nhận về gói bột giặt, gây tranh cãi lớn về minh bạch thương mại điện tử.

mua-1.png
Vụ việc xảy ra khi người dùng Harsh Raj đặt mua RTX 5090 Windforce OC 32 GB qua chương trình Fulfilled by Amazon. Khi mở hộp, anh chỉ thấy một gói bột giặt Ghari.
mua-4.png
Seal sản phẩm bị can thiệp, mã vạch giả xuất hiện, và trọng lượng hộp chỉ 1,56 kg – gần bằng gói bột giặt, trong khi RTX 5090 thường nặng 2,5–3 kg.
Bảo vệ tài khoản trước nguy cơ bị chiếm quyền SIM và lừa đảo ngân hàng

Thủ đoạn “SIM Swap” đang khiến nhiều người mất quyền kiểm soát số điện thoại, từ đó bị đánh cắp mã OTP và chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn chiếm quyền SIM để đánh cắp mã OTP

Theo cảnh báo từ Ngân hàng Quốc dân (NCB), một chiến dịch lừa đảo tinh vi đang nhắm vào người dùng thông qua hình thức “SIM Swap” - chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại để kiểm soát tài khoản ngân hàng.

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.

