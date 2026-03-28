Cảnh báo chiêu lừa ship hàng nhắm phụ nữ sau sinh, mất tiền

Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, Công an xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã đưa ra cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới liên quan đến ship hàng đang xuất hiện, nhắm trực tiếp vào phụ nữ sau sinh và các gia đình có con nhỏ.

Ảnh minh hoạ.

Thủ đoạn mới nhắm vào phụ nữ sau sinh và gia đình có trẻ nhỏ

Các đối tượng gọi điện từ số lạ, tự xưng là nhân viên bưu điện hoặc cơ quan nhà nước, thông báo có bưu phẩm liên quan đến trẻ sơ sinh như thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chăm sóc sức khỏe hoặc quà tặng. Đáng chú ý, chúng thường nắm rõ thông tin cá nhân như ngày sinh của em bé, địa chỉ, số điện thoại… khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng.

Sau khi tạo dựng lòng tin, kẻ gian yêu cầu chuyển một khoản phí nhỏ để nhận hàng. Tiếp đó, chúng tiếp tục dựng kịch bản “gửi nhầm tài khoản” hoặc hướng dẫn liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để hủy đơn. Tại đây, nạn nhân bị dẫn dụ thực hiện nhiều thao tác trên điện thoại, thậm chí bị yêu cầu đăng ký vay tiền online rồi chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng.

Chị M., một phụ nữ sau sinh tại Đà Nẵng, cho biết đã chuyển 30.000 đồng tiền phí ship cho một “bưu kiện giấy tờ của con”. Sau đó, chị bị hướng dẫn thao tác trên điện thoại và mất hơn 120 triệu đồng trong tài khoản chỉ trong vài phút.

Trong một trường hợp khác, anh T. (Hà Nội) nhận cuộc gọi về “quà tặng cho trẻ sơ sinh”. Sau khi làm theo hướng dẫn để “xác nhận đơn”, anh bị dẫn dụ vay tiền trực tuyến và mất gần 200 triệu đồng mà không kịp trở tay.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng và chuyên gia

Công an xã Hòa Vang khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Đồng thời, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc đơn hàng và không làm theo hướng dẫn “hủy dịch vụ”, “mở khóa” hay “xác minh đơn hàng”.

Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn, nguyên nhân chính khiến các vụ lừa đảo dạng này gia tăng là do tình trạng rò rỉ dữ liệu cá nhân. Khi có trong tay thông tin chi tiết về người dùng, kẻ gian dễ dàng tạo dựng kịch bản thuyết phục và thao túng tâm lý nạn nhân.

Ông Sơn cho rằng, người dùng không nên chuyển tiền cho người giao hàng mà nên thanh toán trực tiếp cho người bán hoặc thông qua các sàn thương mại điện tử để giảm thiểu rủi ro. Các nền tảng hiện nay đã triển khai cơ chế trung gian và dịch vụ “đồng kiểm”, chỉ chuyển tiền khi người mua xác nhận đã nhận đúng hàng.

Các chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, các chiêu trò giả mạo sẽ còn tinh vi hơn khi tội phạm tận dụng công nghệ AI để giả giọng nói, hình ảnh nhằm tăng độ tin cậy. Vì vậy, nâng cao cảnh giác và kiểm chứng thông tin qua kênh chính thức là “lá chắn” quan trọng nhất để người dùng tự bảo vệ mình trên không gian số.