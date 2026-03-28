Cảnh báo các dấu hiệu ráy tai bất thường, cách xử lý

Ráy tai là chất tự nhiên được tạo ra bởi các tuyến trong ống tai ngoài. Nó có vai trò quan trọng như: Bảo vệ ống tai khỏi bụi bẩn, vi khuẩn, nấm; Giữ ẩm và hạn chế kích ứng da ống tai; Hỗ trợ “tự làm sạch” nhờ cơ chế đẩy ra ngoài.

Ráy tai có thể khác nhau về màu sắc, độ đặc và mùi, tùy thuộc vào cơ địa (di truyền), môi trường và tình trạng tai. Tuy nhiên, màu ráy tai không phải là tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh, mà chỉ là dấu hiệu gợi ý cần theo dõi thêm.

Màu vàng, cam, nâu nhạt

Đây là màu phổ biến ở người khỏe mạnh. Có thể ở dạng khô hoặc ướt, mềm hoặc hơi dính. Không kèm đau, ngứa, chảy dịch... là hoàn toàn bình thường.

Màu vàng đục, trắng sữa kèm dịch... cần lưu ý

Màu vàng đục, trắng sữa kèm dịch có thể là dịch tiết bất thường, không phải ráy tai thông thường. Gợi ý tình trạng như viêm tai ngoài hoặc nhiễm trùng. Loại ráy này thường kèm theo: đau tai, ngứa, đỏ, cảm giác đầy tai hoặc có mùi. Trường hợp này nên đi khám Tai – Mũi – Họng để được đánh giá chính xác.

Không nên dùng tăm bông đưa sâu vào tai - Ảnh minh họa BSCC

Màu đỏ, nâu sẫm hoặc có lẫn máu

Khi ráy tai có màu này có thể do trầy xước ống tai (ví dụ: ngoáy tai, dùng tăm bông). Máu khô trộn với ráy tai sẽ làm màu sẫm hơn. Nếu không rõ nguyên nhân hoặc kèm đau, cần kiểm tra y khoa.

Màu đen

Loại màu đen thường là ráy tai tích tụ lâu ngày bị oxy hóa. Có thể gặp ở người có nhiều ráy tai hoặc vệ sinh tai không đúng cách. Đôi khi liên quan đến bệnh da (viêm da, chàm…) nhưng không thể kết luận chỉ dựa vào màu.

Ráy tai ướt hoặc thay đổi bất thường

Ráy tai có thể tự nhiên ở dạng khô hoặc ướt (do di truyền). Nếu đột ngột thay đổi (từ khô sang ướt, nhiều hơn, có mùi, kèm khó chịu), có thể liên quan đến nhiễm trùng hoặc kích ứng.

Ráy tai nhiều bất thường (tắc nghẽn)

Có thể do cơ địa hoặc thói quen vệ sinh tai sai cách. Khi tích tụ thành nút ráy tai có thể gây: Giảm thính lực tạm thời; Ù tai; Đau tai hoặc chóng mặt. Nên đến cơ sở y tế để lấy ráy tai an toàn.

Lưu ý quan trọng

- Không nên dùng tăm bông đưa sâu vào tai, dễ đẩy ráy vào sâu hơn, gây tắc nghẽn hoặc tổn thương ống tai, màng nhĩ.

- Không tự ý lấy ráy tai khi có đau, chảy dịch hoặc nghi ngờ nhiễm trùng.

- Khi có các dấu hiệu như: đau tai, chảy dịch, nghe kém, ù tai kéo dài... nên đi khám chuyên khoa.

Ráy tai có nhiều màu sắc khác nhau và phần lớn là bình thường. Chỉ khi đi kèm triệu chứng bất thường, mới cần lo lắng và nên kiểm tra y khoa để được chẩn đoán chính xác.

TS.BS Lê Hồng Anh (trưởng khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương)

