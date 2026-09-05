Cảng Gò Dầu: Gói bốc xếp, vận chuyển than hơn 19 tỷ đồng về tay ai?

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn “Bốc xếp, vận chuyển than tại Cảng Gò Dầu, Đồng Nai năm 2026” có giá gói thầu hơn 19,65 tỷ đồng đã lựa chọn Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai trúng thầu với giá hơn 19,3 tỷ đồng.

Gói thầu hơn 19,65 tỷ đồng, chỉ có một nhà thầu tham dự

Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-TMB ngày 23/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, KHLCNT số PL2600227254, và Quyết định số 2801/QĐ-TMB ngày 27/7/2026 phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu dịch vụ phi tư vấn “Bốc xếp, vận chuyển than tại Cảng Gò Dầu, Đồng Nai năm 2026 (BXVC04/2026)” được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Gói thầu có mã E-TBMT IB2600397890-00, được thông báo mời thầu từ 16 giờ 06 phút ngày 27/7/2026.

Chủ đầu tư, đồng thời là bên mời thầu, là Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin. Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Dũng Phát thực hiện tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Công ty TNHH MTV Tư vấn, Xây dựng và Đầu tư Phạm Gia thực hiện tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Giá gói thầu, đồng thời là dự toán mua sắm, được xác định là 19.651.234.500 đồng. Mức giá này đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí dự phòng 15% cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

Theo thông tin trong hồ sơ, đơn giá dầu Điêzen 0,05S-II phục vụ lập dự toán được tính theo giá ngày 13/7/2026 tại Vùng 1 Petrolimex là 21.740 đồng/lít, đã bao gồm thuế GTGT.

Nguồn vốn thực hiện là chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Thời gian thực hiện gói thầu là 5 tháng, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026. Gói thầu có tùy chọn mua thêm khối lượng hạng mục dịch vụ tương ứng tối đa 30%.

Địa điểm thực hiện tại khu vực Cảng Gò Dầu; cung độ vận chuyển từ cầu cảng vào kho bãi không quá 1 km.

Theo hồ sơ, khối lượng công việc dự kiến thực hiện trong 5 tháng gồm bốc xếp 81.000 tấn than cục từ phương tiện vận tải thủy lên ô tô; bốc xếp 193.000 tấn than cám từ phương tiện vận tải thủy lên ô tô.

Khối lượng vận chuyển than từ cầu cảng vào kho bãi chứa than là 274.000 tấn. Bên cạnh đó, nhà thầu thực hiện bốc xếp 81.000 tấn than cục và 193.000 tấn than cám từ kho bãi chứa than lên ô tô.

Theo Biên bản mở thầu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 9 giờ 08 phút ngày 14/8/2026, sau thời điểm đóng thầu lúc 8 giờ cùng ngày, gói thầu ghi nhận một nhà thầu tham dự là Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

Nhà thầu có mã định danh vn3600334112, mã số thuế 3600334112, chào giá 19.301.301.000 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá.

Giá trị bảo đảm dự thầu là 295.000.000 đồng, với thời gian hiệu lực 120 ngày. Hiệu lực của E-HSDT là 90 ngày.

Trúng thầu với giá 19,301 tỷ đồng

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/TCG ngày 24/8/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Dũng Phát và Báo cáo thẩm định số 27-8/BCTĐ-KQLCNT ngày 27/8/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn, Xây dựng và Đầu tư Phạm Gia, E-HSDT của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được đánh giá đáp ứng yêu cầu.

Về tính hợp lệ, E-HSDT được đánh giá đạt. Nhà thầu cũng được đánh giá đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Đối với tiêu chí kỹ thuật, hồ sơ của nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu về phương tiện, thiết bị tối thiểu và nhân sự theo E-HSMT.

Các yêu cầu về thiết bị gồm 1 máy xúc có công suất từ 120 tấn/giờ trở lên; 2 ô tô tự đổ có trọng tải từ 7 tấn/xe trở lên, với tổng trọng tải từ 20 tấn trở lên; 1 cẩu có công suất từ 120 tấn/giờ trở lên, cùng nhân sự kỹ thuật, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

Về tài chính, giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa và giảm giá được xác định là 19.301.301.000 đồng.

Ngày 27/8/2026, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin Hoàng Minh Long ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu IB2600397890-00.

Theo đó, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được phê duyệt trúng thầu với giá 19.301.301.000 đồng.

So với giá gói thầu 19.651.234.500 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 349.933.500 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 1,78%.

Theo thông tin được cung cấp, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, không ghi nhận đơn kiến nghị hoặc thắc mắc của nhà thầu liên quan đến gói thầu.

Nguồn MSC

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu được cung cấp, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai có trụ sở tại số 1B-D3, Khu phố 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc.

Doanh nghiệp được ghi nhận hoạt động các lĩnh vực gồm bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa và các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

Theo thông tin doanh nghiệp, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai là đơn vị quản lý, vận hành Cảng Gò Dầu tại Đồng Nai và có hạ tầng, kho bãi, máy móc phục vụ hoạt động tại khu vực cảng.

Dữ liệu đấu thầu được cung cấp ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 2 gói thầu, trúng 1 gói thầu độc lập với tổng giá trị trúng thầu 19.301.301.000 đồng, tương ứng với gói thầu bốc xếp, vận chuyển than tại Cảng Gò Dầu năm 2026.

Tỷ lệ chào giá trung bình được ghi nhận là 98,22% so với giá gói thầu. Theo dữ liệu nêu trên, nhà thầu chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm quy định về đấu thầu.

Trao đổi về các thông tin liên quan đến gói thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật về đấu thầu và hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt.

Theo chuyên gia, đối với trường hợp gói thầu có một nhà thầu tham dự, việc đánh giá E-HSDT vẫn phải được thực hiện theo các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính trước khi xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cũng lưu ý, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc xác định giá gói thầu và tổ chức thực hiện hợp đồng cần căn cứ các điều khoản cụ thể trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng đã ký kết.

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng phải bảo đảm việc công khai thông tin và thực hiện các bước theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo luật sư, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phát hành E-HSMT, mở thầu, đánh giá E-HSDT, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là các bước cần được thực hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định.

Các thông tin liên quan đến gói thầu IB2600397890-00 được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định về đấu thầu qua mạng.