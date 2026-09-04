Xây dựng Đồng Nai trúng gói thầu thoát nước gần 7 tỷ tại xã Phước Thái

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/08/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Phước Thái (TP Đồng Nai) Trần Trọng Pháp đã ký Quyết định số 286/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (Xây dựng): Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước ấp 1C.

Gói thầu gần 7 tỷ, tiết kiệm khoảng 1,15%

Gói thầu số 02 (Xây dựng): Xây lắp có giá gói thầu được phê duyệt là 6.920.044.149 đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách xã theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 235/QĐ-PKT ngày 27/07/2026 của Phòng Kinh tế xã Phước Thái.

Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày. Thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã số E-TBMT IB2600438632-00 ngày 11/08/2026.

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-PKT, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đồng Nai với giá trúng thầu 6.840.192.000 đồng. So với giá gói thầu 6.920.044.149 đồng, giảm sau đấu thầu 79.852.149 đồng, tương ứng 1,15%.

Quyết định số 286/QĐ-PPKT (Nguồn MSC)

Biên bản mở thầu ngày 21/08/2026 ghi nhận trong suốt thời gian phát hành E-HSMT, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đồng Nai với giá dự thầu 6.840.192.000 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15/2026/BCDG-TCG ngày 22/08/2026 và Tờ trình số 32/2026/TTr-HT ngày 24/08/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Thiên lập (Tổ trưởng Phan Viết Hùng, các thành viên Lê Thị Hồng Hạnh, Trần Ngọc Doanh), tổ chuyên gia kết luận nhà thầu đạt yêu cầu ở tất cả các nội dung về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nên bên mời thầu không thực hiện xếp hạng nhà thầu mà tiến hành đối chiếu tài liệu và trình phê duyệt trúng thầu.

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đồng Nai (mã số thuế 3600454628) được thành lập năm 2016, có trụ sở tại số 109/1S, Tổ 12, KP 1, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai.

Doanh nghiệp đã tham gia 33 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trúng tới 26 gói, trượt 4 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lũy kế đạt hơn 730,19 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thường tham gia đấu thầu tại TP Đồng Nai với 21 gói thầu. Tại xã Phước Thái, đơn vị đã tham gia 2 gói thầu do Phòng Kinh tế xã Phước Thái làm chủ đầu tư, trong đó 1 gói bị hủy thầu và Gói thầu số 02 trúng thầu với giá hơn 6,84 tỷ đồng nêu trên.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đồng Nai cũng từng tham gia và trúng hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng tại các chủ đầu tư lớn trên địa bàn Đồng Nai như: Ban Quản lý dự án khu vực 11 (trúng 4 gói trị giá hơn 76,68 tỷ đồng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (trúng 3 gói trị giá hơn 44,52 tỷ đồng), ...

Góc nhìn chuyên gia: Chào hàng cạnh tranh cần bảo đảm tính cạnh tranh thực chất

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hình thức chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và có giá gói thầu trong hạn mức theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế của từng gói thầu.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, trong bối cảnh thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 về việc siết chặt kỷ luật, thực hành tiết kiệm trong đấu thầu năm 2026, các chủ đầu tư cần rà soát kỹ công tác lập dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu minh bạch và công khai rộng rãi để thu hút nhiều nhà thầu cùng tham gia, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công của địa phương.