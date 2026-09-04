Đồng Nai: Công ty TẺM trúng thầu gói 4 tỷ đồng tại Cảng Gò Dầu B

Gói thầu hơn 4 tỷ đồng tại Cảng Gò Dầu B do Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai làm chủ đầu tư ghi nhận một nhà thầu dự thầu, giá giảm 98,3 triệu đồng.

Gói thầu hơn 4 tỷ đồng tại Cảng Gò Dầu B

Gói thầu “Thi công mặt bãi cấp phối đá dăm” (Mã TBMT: IB2600309246-00) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600127725, được đăng tải ngày 15/05/2026. Gói thầu nằm trong khuôn khổ công trình Bãi sau bến B5 (Bãi số 10), thuộc Dự án Giai đoạn 1 Cảng Gò Dầu B.

Dự án do Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai làm chủ đầu tư, triển khai tại Ấp 1A, xã Phước Thái, TP. Đồng Nai.

Dự toán gói thầu được điều chỉnh theo Quyết định số 1049/QĐ-CĐN-QLDA ngày 12/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, với giá phê duyệt 4.019.692.821 đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn khác, kết hợp vốn doanh nghiệp và vốn vay. Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng áp dụng là hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 60 ngày.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1080/QĐ-CĐN-QLDA ngày 24/06/2026 và phát hành công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 24/06/2026.

Công ty TNHH Tẻm là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ

Theo Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng thầu là 9 giờ 30 ngày 16/07/2026 và hoàn thành mở thầu lúc 10 giờ 27 cùng ngày.

Tại thời điểm đóng thầu, hệ thống ghi nhận 1 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Tẻm (mã định danh: vn3600609494).

Công ty TNHH Tẻm dự thầu với giá 3.921.339.620 đồng. Nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu với giá trị 60 triệu đồng, thời hạn hiệu lực 150 ngày.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 05.08.26/TCG ngày 05/08/2026, Tổ chuyên gia đấu thầu do ông Dương Đức Vinh làm Tổ trưởng đã đánh giá hồ sơ của Công ty TNHH Tẻm.

Kết quả, E-HSDT của nhà thầu được đánh giá đạt về tính hợp lệ; đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm; đồng thời đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Trong quá trình đánh giá năng lực kỹ thuật, Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu làm rõ thông số khối lượng hàng hóa cho phép chở đối với 2 xe ô tô tự đổ mang biển số 60H-184.57 và 60H-187.16 được kê khai trong hồ sơ.

Theo hồ sơ cung cấp, việc làm rõ được thực hiện theo Điều 23 của E-HSMT và khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Sau đánh giá, Công ty TNHH Tẻm xếp hạng thứ nhất với giá đề nghị trúng thầu 3.921.339.620 đồng.

So với giá gói thầu được phê duyệt là 4.019.692.821 đồng, mức giá đề nghị trúng thầu thấp hơn 98.353.201 đồng.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu đến đối chiếu tài liệu gốc trước khi ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo nội dung được cung cấp, quá trình lựa chọn nhà thầu không ghi nhận đơn thư kiến nghị hoặc khiếu nại từ các bên liên quan.

Nguồn MSC

Năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH Tẻm

Công ty TNHH Tẻm (mã số thuế: 3600609494) có trụ sở tại số 117, Tổ 1, Quốc lộ 51, Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 06/01/2005, ông Nguyễn Phước Hòa giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Theo dữ liệu đấu thầu công khai, Công ty TNHH Tẻm đã tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt 46.945.874.339 đồng, toàn bộ thực hiện dưới vai trò nhà thầu độc lập.

Hoạt động xây lắp của Công ty TNHH Tẻm tập trung phần lớn tại tỉnh Đồng Nai, với 14 gói thầu từng tham gia. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp được ghi nhận ở mức khoảng 89,48%.

Chuyên gia phân tích quy trình lựa chọn nhà thầu

Đánh giá quá trình tổ chức gói thầu IB2600309246-00 dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng gói thầu được tổ chức trên cơ sở khung pháp lý gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương, trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT vẫn có thể được tiếp tục đánh giá theo quy định hiện hành, với điều kiện bên mời thầu đã thực hiện việc đăng tải E-HSMT công khai, đúng thời gian và không đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Đối với việc làm rõ hồ sơ liên quan đến thông số của các xe ô tô tự đổ, luật sư nhận định việc này được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT và theo các quy định được áp dụng cho gói thầu.

Ở góc độ quản lý công tác đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả, công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, các thông tin của gói thầu đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, E-HSMT đến Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc gói thầu có một nhà thầu tham dự và giá dự thầu thấp hơn 98.353.201 đồng so với giá gói thầu được phê duyệt là những dữ liệu được thể hiện trong hồ sơ lựa chọn nhà thầu. Ông cho rằng mức độ cạnh tranh của từng gói thầu cần được xem xét trên cơ sở đặc điểm, quy mô và điều kiện thực tế của thị trường.

Chuyên gia cũng lưu ý, Quyết định số 1049/QĐ-CĐN-QLDA phê duyệt dự toán điều chỉnh được ban hành ngày 12/06/2026, trước thời điểm E-HSMT được phát hành ngày 24/06/2026. Theo đó, giá gói thầu làm căn cứ tổ chức lựa chọn nhà thầu được xác lập trên cơ sở dự toán đã được điều chỉnh và phê duyệt trước khi phát hành E-HSMT.

Việc Công ty TNHH Tẻm là nhà thầu duy nhất nộp E-HSDT, được đánh giá đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, sau đó xếp hạng thứ nhất với giá đề nghị trúng thầu 3.921.339.620 đồng là những nội dung được thể hiện trong hồ sơ và báo cáo đánh giá của gói thầu.