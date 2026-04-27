Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm thứ 2 chuyên cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên

Nhóm đối tượng lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, dàn cảnh để cướp giật tài sản.

Theo Nguyễn Văn Việt/TTXVN-Vietnam+

Ngày 27/4, theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, từ kết quả đấu tranh, triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản hoạt động tại Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh chuyên án đối với các nhóm đối tượng chuyên hành nghề cướp giật tài sản tại khu vực này.

Hình ảnh đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền của người phụ nữ (áo đỏ) tại khu vực tham quan Liên Hoa Bảo Tháp bị camera ghi lại. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua công tác rà soát, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện thêm một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản do đối tượng Vi Thị Giàu (sinh năm 1982, thường trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cầm đầu, với khoảng 10 đối tượng tham gia.

Nhóm đối tượng này thường lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, dàn cảnh nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 8/3/2026, lực lượng Công an xã An Ninh phối hợp cùng quần chúng nhân dân và lực lượng bảo vệ Công ty Tân Huê Viên đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Cao Văn Phước (sinh năm 1956, thường trú khu vực Thới Bình A, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) khi đang tham gia cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Từ đây, cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ băng nhóm.

Qua quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt, khám xét các đối tượng có liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 10 bị can về hành vi cướp giật tài sản; đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng gồm: Vi Thị Giàu, Nguyễn Văn Út, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Em, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thanh Sơn và Cao Văn Phước. Riêng bị can Cao Thị Bé Thu do đang nuôi con nhỏ nên được xem xét không áp dụng biện pháp tạm giam.

Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực Công ty Tân Huê Viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý triệt để vụ án; đồng thời đề nghị những người từng là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực này khẩn trương trình báo, phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  