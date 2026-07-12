Cần Thơ: Mở thầu gói xây dựng Trường TH Trung Bình B, một nhà thầu tham dự

Gói thầu số 01 thi công Trường TH Trung Bình B do Phòng Kinh tế xã Trần Đề làm chủ đầu tư vừa hoàn thành mở thầu ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Trường tiểu học Trung Bình B tại ấp Bưng Lức, xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ đã được phê duyệt quyết định đầu tư công nhằm mục tiêu kiên cố hóa cơ sở vật chất. Dự án hướng tới việc bổ sung 06 phòng học kiên cố, đáp ứng quy mô học sinh hiện tại và dự báo cho những năm tiếp theo, khắc phục tình trạng quá tải và hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường theo hướng đồng bộ.

Cơ sở pháp lý của gói thầu

Dự án Trường tiểu học Trung Bình B có tổng mức đầu tư là 9.021.420.531 đồng do UBND xã Trần Đề phê duyệt tại quyết định số 49/QĐXD-UBND ngày 08/12/2025. Dự án được giao cho Phòng Kinh tế xã Trần Đề được giao làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn xổ số kiến thiết.

Trên cơ sở đó ngày 17/04/2026 tại Quyết định số 25/QĐXD-PKT Phòng Kinh tế xã Trần Đề đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo kế hoạch Gói thầu có giá dự toán được xác lập ở mức 7.177.669.249 đồng, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng và phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Loại hợp đồng được áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện trong vòng 210 ngày.

Đến ngày 22/06/2026 Phòng Kinh tế xã Trần Đề đã ký ban hành Quyết định số 47/QĐXD-PKT phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) đối với Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.

Diễn biến quá trình mở thầu

Theo biên bản mở thầu được công bố ngày 01/07/2026, Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình chỉ ghi nhận có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn là Liên danh Trường tiểu học Trung Bình B (do Công ty TNHH MTV Thành Được đại diện liên danh), giá dự thầu sau giảm giá là 6.818.775.340 đồng. Đối chiếu giữa giá dự thầu và giá gói thầu ban đầu là 7.177.669.249 đồng, gói thầu giảm cho ngân sách nhà nước 358.893.909 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm kinh tế đạt 5%.

Nguồn: MSC

Về mặt tiến độ và các điều kiện ràng buộc pháp lý, doanh nghiệp đề xuất thời gian thi công 210 ngày, hoàn toàn tương thích với khung thời gian trần mà chủ đầu tư đưa ra trong thông báo mời thầu. Bên cạnh đó, nhà thầu đã nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh với giá trị kinh tế là 107.600.000 đồng, thời hạn hiệu lực của bảo đảm đạt 150 ngày, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật quy định trong E-HSMT.

Năng lực ứng viên dự thầu

Dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu từ năm 2019 đến năm 2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH MTV Thành Được có mã định danh vn2200266610. Doanh nghiệp có trụ sở hành chính đặt tại số 170 Khu 1, Ấp Hội Trung, Xã Lịch Hội Thượng, Thành phố Cần Thơ, do ông Phạm Trần Phục Hưng làm người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 27 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 96.446.168.006 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 52.954.268.006 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 43.491.900.000 đồng.

Trước khi tham gia dự thầu tại xã Trần Đề thì trước đó nhà thầu được chỉ định thầu thực hiện hai gói xây lắp. Cụ thể: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình Duy tu, sửa chữa các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã Lịch Hội Thượng năm 2026 tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lịch Hội Thượng, trị giá 741.000.000 đồng, trúng ngày 22/06/2026; Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình Nâng cấp mở rộng đường đal bên xóm ông Lý Mil tại Phòng Kinh tế, trị giá 1.123.500.000 đồng, trúng ngày 15/01/2026.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về khía cạnh pháp lý và diễn biến thực tế của các gói thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nêu quan điểm: "Hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện hành hoàn toàn không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đối với các gói thầu rộng rãi qua mạng. Theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nếu hồ sơ mời thầu được xây dựng một cách công khai, không cài cắm các tiêu chí kỹ thuật mang tính chất định hướng hay hạn chế rào cản tham gia, thì cục diện mở thầu phản ánh đúng thực tế cung cầu và năng lực đáp ứng của cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương ở thời điểm đóng thầu

Dưới góc độ hiệu quả đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định thêm: "Việc nhà thầu chủ động áp dụng chính sách giảm giá thương mại sâu trên 5% là tín hiệu tích cực về mặt kinh tế, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tối ưu hóa dòng vốn đầu tư theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khi gói thầu rơi vào trạng thái một nhà thầu tham gia, quy trình tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khâu thẩm định chi tiết của tổ chuyên gia và chủ đầu tư để rà soát toàn diện năng lực tài chính, biện pháp thi công nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình thực tế.

Hiện, gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá của tổ chuyên gia, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.