Cận cảnh ngôi nhà "dị" nhất Đà Lạt được báo Mỹ ca tụng

Bất động sản

Cận cảnh ngôi nhà "dị" nhất Đà Lạt được báo Mỹ ca tụng

Toàn bộ công trình được thiết kế như một khu rừng già, với những gốc cây lớn bằng bê tông cốt thép thay thế cho các phòng nghỉ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Biệt thự Hằng Nga hay "Ngôi nhà quái dị" (Crazy House) tọa lạc trên khuôn viên rộng gần 2.000m2 tại TP Đà Lạt là công trình độc đáo của kiến trúc sư Đặng Việt Nga. Ảnh: Crazyhouse
Đáng chú ý, công trình mang kiến trúc kỳ lạ này từng xuất hiện hẳn trên một bài viết riêng của trang CNN nổi tiếng nước Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Trong bài, CNN không tiếc lời so sánh biệt thự Hằng Nga với những tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Ảnh: Crazyhouse
Kiến trúc của "ngôi nhà điên" nổi bật với phong cách "rừng cây" độc đáo, mô phỏng những gốc cây cổ thụ, rễ cây đan xen và các bậc thang uốn lượn, tạo nên một quần thể kiến trúc kỳ ảo. Ảnh: Crazyhouse
Bên trong, các căn phòng mang chủ đề khác nhau như Cây Tre, Tổ Mối hay Đáy Biển, được thiết kế với hình dáng không theo quy chuẩn, giúp du khách trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: CNN
Các bức tường, bậc thang hay lối đi đều có hình dạng mềm mại, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào, tạo cảm giác tự nhiên và bay bổng. Ảnh: Crazyhouse
Gian nhà chính xây trên cao, giống một góc trong phim Thợ săn phù thủy (Hansel và Gretel), nằm chính giữa khu vườn mở, bao quanh là 4 ngôi nhà cây to lớn. Ảnh: Crazyhouse
Các "cành cây" bằng xi măng được thiết kế thành cây cầu xoắn để mọi người có thể di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà. Ảnh: Crazyhouse
Các "cành cây" bằng xi măng được thiết kế thành cây cầu xoắn để mọi người có thể di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà. Ảnh: Crazyhouse
Một điểm đặc biệt nữa là dường như không có các góc vuông trong thiết kế biệt thự. Ảnh: Crazyhouse
Công trình còn như một mê cung kỳ quái với các cầu thang xoắn ốc, những ngóc ngách cong hẹp dẫn từ nơi này sang nơi khác, với những bức tường không hề bằng phẳng mà lượn sóng nhấp nhô...Ảnh: Crazyhouse
