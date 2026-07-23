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Kho tri thức

Suomenlinna- pháo đài giữa biển từng là thành trì mạnh nhất khu vực Bắc Âu

Giữa vùng biển Baltic lạnh giá, một quần thể pháo đài cổ nằm trên những hòn đảo nhỏ đã chứng kiến sự thay đổi quyền lực của cả khu vực.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm trên 6 hòn đảo ngoài khơi thủ đô Helsinki, suomenlinna là một trong những công trình quân sự lịch sử nổi tiếng nhất của Phần Lan. Ngày nay, nơi đây là một khu di sản văn hóa, điểm du lịch nổi tiếng và là minh chứng sống động cho nhiều thế kỷ xung đột, giao thương và biến đổi chính trị quanh biển Baltic.

Ảnh: theworldheritage

Câu chuyện của Suomenlinna bắt đầu vào năm 1748, khi Phần Lan vẫn còn thuộc Vương quốc Thụy Điển. Trước sự mở rộng của Đế quốc Nga ở phía đông, Thụy Điển quyết định xây dựng một pháo đài khổng lồ nhằm bảo vệ vùng biển và củng cố tuyến phòng thủ phía đông. Dự án được giao cho kỹ sư quân sự người Thụy Điển Augustin Ehrensvärd, người đã thiết kế một hệ thống phòng thủ kết hợp giữa pháo đài ven biển và căn cứ hải quân.

Ảnh: Wikimedia Commons

Ban đầu, công trình được gọi là Sveaborg, nghĩa là “Pháo đài Thụy Điển”. Với các bức tường đá dày, pháo đài ngầm, đường hầm và vị trí chiến lược giữa vịnh Helsinki, Sveaborg từng được xem là một trong những thành trì mạnh nhất khu vực Bắc Âu. Tuy nhiên, lịch sử của nó nhanh chóng bước sang một chương mới.

Năm 1808, trong cuộc chiến Phần Lan giữa Thụy Điển và Nga, pháo đài đã đầu hàng quân Nga sau một cuộc bao vây. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn khi Phần Lan trở thành một phần của Đế quốc Nga trong hơn một thế kỷ. Dưới thời thuộc Nga, pháo đài tiếp tục được mở rộng và trở thành một căn cứ hải quân quan trọng.

Ảnh: visitfinland

Trong Thế chiến thứ nhất, Suomenlinna nằm trong hệ thống phòng thủ biển của Nga tại vùng Baltic. Sau khi Phần Lan giành độc lập năm 1917, pháo đài được đổi tên thành Suomenlinna, nghĩa là “Pháo đài Phần Lan”, và trở thành một phần quan trọng trong lịch sử quân sự của quốc gia này.

Điều đặc biệt của Suomenlinna là sự kết hợp giữa công trình quân sự và đời sống hiện đại. Ngày nay, khoảng hàng trăm người vẫn sinh sống trên các đảo, bên cạnh các bảo tàng, nhà hàng, xưởng nghệ thuật và những con đường đá cổ. Những bức tường thành phủ rêu xanh nhìn ra biển Baltic tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình.

Năm 1991, Suomenlinna được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc quân sự độc đáo. Không chỉ là một pháo đài cổ, nơi đây còn là cuốn sách bằng đá kể lại câu chuyện về những cuộc tranh giành quyền lực, sự thay đổi biên giới và hành trình hình thành bản sắc của Phần Lan.

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#Thanh Bình (tổng hợp)

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