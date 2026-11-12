Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cận cảnh loạt nhà tập thể dự kiến phá dỡ, cắt xén để mở rộng Quốc lộ 1A

Thực hiện dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ có một số nhà tập thể nằm trong phạm vi triển khai dự án sẽ phải phá dỡ hoặc cắt xén một phần.

Theo Kiều Oanh - Thạch Thảo/Vietnamnet

Trên địa bàn phường Phương Liệt (Hà Nội) có 4 khu tập thể dự kiến nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để triển khai mở rộng Quốc lộ 1A, gồm 3 khu nhà 5 tầng với tổng số 195 căn hộ và một khu nhà 2 tầng với 20 căn hộ.

Dãy 10 - Tập thể xếp dỡ đường sắt là một trong những tập thể cũ có một phần diện tích dự kiến cắt xén để thực hiện dự án. Theo một người dân sinh sống tại đây, khu tập thể 2 tầng này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1990.

Lối lên cầu thang được thiết kế ở đầu hồi của dãy nhà, hành lang tầng hai được người dân tận dụng để đỗ xe máy, xe đạp. Sau thời gian dài khai thác sử dụng, một số hạng mục của dãy nhà có dấu hiệu xuống cấp, tường bao bên ngoài có hiện trạng bong tróc, nấm mốc.

Nhà C2 Tập thể lắp máy 10 cũng có một phần diện tích nằm trong phạm vi triển khai dự án. Để tăng diện tích sử dụng, hầu hết các căn hộ tại khu tập thể này đều được người dân cơi nới.

Tập thể P2 Phương Liệt dự kiến thu hồi toàn bộ để phục vụ công tác mở rộng đường Quốc lộ 1A.

Nhiều hộ dân tận dụng ban công, hành lang và khoảng không phía trước để trồng cây, treo quần áo, kê các vật dụng sinh hoạt. Hệ thống dây điện, dây cáp giăng mắc chằng chịt giữa các công trình.

Một phần diện tích của Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam cũng dự kiến phải thu hồi để triển khai dự án.

Trên địa bàn phường Kim Liên, hai khu tập thể H1 và H2 cũng có một phần diện tích lớn nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Khu tập thể nằm ở vị trí đắc địa với một mặt giáp đường Giải Phóng, một mặt giáp đường Trường Chinh.

Một phần không gian ở tầng một của khu tập thể 5 tầng hiện đang được sử dụng làm chỗ để xe. Không gian phía trên của các căn hộ được nhiều gia đình làm “chuồng cọp” để tăng thêm diện tích sử dụng.

Hiện nay, các phường đã báo cáo thành phố xác định hệ số bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các khu tập thể cũ; xác định mức độ thiệt hại và phương án bồi thường đối với những công trình bị thu hồi hoặc cắt xén một phần diện tích.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A khởi công tháng 5/2026, theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 36,3km, từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến có mặt cắt ngang 90m, sử dụng khoảng 337,3ha đất. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/loat-tap-the-du-kien-pha-do-cat-xen-mo-rong-quoc-lo-1a-o-ha-noi-2573168.html
#mở rộng Quốc lộ 1A #khu tập thể Hà Nội #giải phóng mặt bằng #dự án Quốc lộ 1A

Bài liên quan

Xã hội

[GALLERY] Nhiều nhà phố bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Quốc lộ 1A

Nhiều hộ dân trên đường Giải Phóng - Hà Nội, đã bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A dài 36,3 km, tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng.

10-4805.jpg
Trên địa bàn Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đang được triển khai tại các phường, xã thuộc phạm vi dự án. Nhiều hộ dân đã chủ động di chuyển tài sản, bàn giao nhà đất để chính quyền địa phương tổ chức phá dỡ công trình.
1-3659.jpg
Tại đường Giải Phóng, đoạn qua phường Tương Mai, hoạt động thu dọn nhà cửa, di chuyển đồ đạc diễn ra tại nhiều hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Một số cửa hàng kinh doanh đã treo biển thanh lý, xả hàng trước khi bàn giao địa điểm; một số cơ sở khác đóng cửa, tháo dỡ biển hiệu.
Xem chi tiết

Xã hội

Nam tài xế dừng xe, cứu cháu bé đứng giữa Quốc lộ 1A

Phát hiện cháu bé đứng giữa đường, tài xế Lý Văn Tố đã nhanh chóng dừng xe, lao qua đường bế cháu bé vào nơi an toàn.

Ngày 5/4, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải kịp thời dừng xe, cứu một cháu bé đang đứng giữa Quốc lộ 1A thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 4/4, anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 29A-083.47 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A

Công an Hà Nội ra thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, xảy ra khoảng 21h35 ngày 31/12/2025.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 21h35 ngày 31/12/2025, tại km 215+600 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

2-1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới