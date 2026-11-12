Cận cảnh loạt nhà tập thể dự kiến phá dỡ, cắt xén để mở rộng Quốc lộ 1A

Thực hiện dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ có một số nhà tập thể nằm trong phạm vi triển khai dự án sẽ phải phá dỡ hoặc cắt xén một phần.

Trên địa bàn phường Phương Liệt (Hà Nội) có 4 khu tập thể dự kiến nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để triển khai mở rộng Quốc lộ 1A, gồm 3 khu nhà 5 tầng với tổng số 195 căn hộ và một khu nhà 2 tầng với 20 căn hộ.

Dãy 10 - Tập thể xếp dỡ đường sắt là một trong những tập thể cũ có một phần diện tích dự kiến cắt xén để thực hiện dự án. Theo một người dân sinh sống tại đây, khu tập thể 2 tầng này được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1990.

Lối lên cầu thang được thiết kế ở đầu hồi của dãy nhà, hành lang tầng hai được người dân tận dụng để đỗ xe máy, xe đạp. Sau thời gian dài khai thác sử dụng, một số hạng mục của dãy nhà có dấu hiệu xuống cấp, tường bao bên ngoài có hiện trạng bong tróc, nấm mốc.

Nhà C2 Tập thể lắp máy 10 cũng có một phần diện tích nằm trong phạm vi triển khai dự án. Để tăng diện tích sử dụng, hầu hết các căn hộ tại khu tập thể này đều được người dân cơi nới.

Tập thể P2 Phương Liệt dự kiến thu hồi toàn bộ để phục vụ công tác mở rộng đường Quốc lộ 1A.

Nhiều hộ dân tận dụng ban công, hành lang và khoảng không phía trước để trồng cây, treo quần áo, kê các vật dụng sinh hoạt. Hệ thống dây điện, dây cáp giăng mắc chằng chịt giữa các công trình.

Một phần diện tích của Tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam cũng dự kiến phải thu hồi để triển khai dự án.

Trên địa bàn phường Kim Liên, hai khu tập thể H1 và H2 cũng có một phần diện tích lớn nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Khu tập thể nằm ở vị trí đắc địa với một mặt giáp đường Giải Phóng, một mặt giáp đường Trường Chinh.

Một phần không gian ở tầng một của khu tập thể 5 tầng hiện đang được sử dụng làm chỗ để xe. Không gian phía trên của các căn hộ được nhiều gia đình làm “chuồng cọp” để tăng thêm diện tích sử dụng.