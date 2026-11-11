Ong bay vào mũi khi đi xe máy, nam bệnh nhân suýt mất mạng vì tự xử lý

Người đàn ông bị bay vào mũi, do xử lý sai cách và tự ý khịt mạnh, con ong đã trôi sâu xuống phế quản phổi phải, suýt gây nguy hiểm đến tính mạng.

Họa từ con ong bay vào mũi và sai lầm chết người khi tự xử lý

Sự việc hy hữu xảy ra với ông N. (66 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội). Khi đang điều khiển xe máy trên đường, một con ong bất ngờ bay vào mũi ông. Tìm cách tự lấy ra nhưng không thành công, trong lúc cố kéo, ông chỉ làm đứt được một chân, phần thân vẫn mắc lại bên trong. Do con ong liên tục giãy giụa và bám chặt vào niêm mạc, mũi bệnh nhân chảy rất nhiều máu.

Hình ảnh dị vật côn trùng (con ong) sau khi được lấy ra từ bệnh nhân. Ảnh Phương Anh/SKĐS

Sau đó, người bệnh tìm đến một cơ sở y tế gần nhà để được hỗ trợ bơm rửa, hút mũi. Cảm giác khó chịu tạm thời biến mất khiến ông lầm tưởng con ong đã được lấy ra hoàn toàn.

Tuy nhiên, một lúc sau, ông tiếp tục thấy vướng víu ở vùng mũi họng. Khi khịt mạnh, người đàn ông bất ngờ ho sặc sụa, khó thở và đau tức ngực phải, buộc phải đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để thăm khám. Tại đây, qua nội soi, các bác sĩ phát hiện con ong đã di chuyển xuống phế quản thùy dưới phổi phải, gần như che kín lòng phế quản.

BSCKII.BSNT Hoàng Thị Hòa Bình, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương) cho biết, đây là trường hợp dị vật đường thở vô cùng hy hữu. Việc xử trí sai cách và động tác khịt mạnh đã vô tình đẩy dị vật từ hốc mũi trôi ngược xuống sâu đường hô hấp dưới, khiến quá trình can thiệp phức tạp hơn rất nhiều.

Theo bác sĩ Bình, côn trùng sống thường có các chân nhiều gai nhọn, bám chặt vào niêm mạc nên khi bị kéo rách dễ gây tổn thương, chảy máu. Thêm vào đó, các bộ phận của côn trùng rất dễ gãy rụng; nếu bỏ sót mảnh vụn trong phế quản, bệnh nhân có nguy cơ cao bị viêm nhiễm, nhiễm trùng phổi nặng.

Khoảng 5h30 sau khi dị vật rơi xuống đường thở, các bác sĩ đã tiến hành gắp thành công con côn trùng ra ngoài, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng để không bỏ sót bất kỳ mảnh vụn nào. Sau thủ thuật, bệnh nhân hết ho, thở dễ dàng và thông khí hai phổi tốt.

Chuyên gia khuyến cáo không tự xử lý hay khịt mạnh

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hoàng Thị Hòa Bình đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý dùng tay, dụng cụ để gắp kéo, bơm rửa hoặc khịt mạnh khi không may có ong hay côn trùng bay vào mũi.

Những thao tác này không chỉ làm tổn thương niêm mạc mũi mà còn khiến côn trùng hoảng loạn giãy giụa, bám sâu hơn hoặc trôi xuống các vị trí thấp của đường hô hấp. Nguy hiểm nhất là khi dị vật lọt qua vùng họng, rơi vào khí quản và phế quản, gây tắc nghẽn đường thở cấp tính, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bác sĩ Bình lưu ý, nếu sau sự cố, người bệnh xuất hiện các triệu chứng như ho sặc đột ngột, đau tức ngực hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được xử lý kịp thời. Đây rất có thể là dấu hiệu cảnh báo dị vật đã lọt xuống đường hô hấp dưới, gây cản trở nghiêm trọng quá trình lưu thông khí.