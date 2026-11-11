3 thiếu niên bị khởi tố vì cướp giật 2 điện thoại iPhone tại Phú Thọ

3 thiếu niên ở xã Lâm Thao bị khởi tố về tội cướp giật tài sản, sau khi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại iPhone trị giá hơn 14,6 triệu đồng.

Ngày 11/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội cướp giật tài sản xảy ra tại xã Lâm Thao. Cả 3 bị can đều sinh năm 2010.

Ba đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CAT Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11, Công an xã Lâm Thao tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.N. (SN 1991, trú xã Phùng Nguyên, Phú Thọ) về việc bị cướp giật tài sản tại cửa hàng sửa chữa điện thoại Đ.N. Store, thuộc khu Tân Sơn, xã Lâm Thao.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/11, anh N. đưa cho N.T.M. (SN 2010, trú xã Lâm Thao) hai chiếc điện thoại iPhone 11 và iPhone 14 để gọi điện về cho gia đình. Đây là những chiếc điện thoại M. cùng một người bạn đã mang đến thế chấp tại cửa hàng từ đầu giờ chiều cùng ngày.

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không chú ý, M. cầm cả hai điện thoại bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe máy cùng các đối tượng đi cùng tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là 14,61 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lâm Thao khẩn trương xác minh, truy tìm những người liên quan. Chỉ sau khoảng 12 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ M. và làm rõ hai đối tượng cùng tham gia là P.V.H.A. (SN 2010, trú khu 7) và H.V.Q. (SN 2010, trú khu 6), cùng thuộc xã Lâm Thao. Hai chiếc điện thoại bị chiếm đoạt cũng được thu hồi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội cướp giật tài sản; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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