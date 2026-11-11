Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

3 thiếu niên bị khởi tố vì cướp giật 2 điện thoại iPhone tại Phú Thọ

3 thiếu niên ở xã Lâm Thao bị khởi tố về tội cướp giật tài sản, sau khi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại iPhone trị giá hơn 14,6 triệu đồng.

Nguyễn Hinh

Ngày 11/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội cướp giật tài sản xảy ra tại xã Lâm Thao. Cả 3 bị can đều sinh năm 2010.

cac-doi-tuong-cung-tang-vat-trong-vu-an.jpg
Ba đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CAT Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11, Công an xã Lâm Thao tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.N. (SN 1991, trú xã Phùng Nguyên, Phú Thọ) về việc bị cướp giật tài sản tại cửa hàng sửa chữa điện thoại Đ.N. Store, thuộc khu Tân Sơn, xã Lâm Thao.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/11, anh N. đưa cho N.T.M. (SN 2010, trú xã Lâm Thao) hai chiếc điện thoại iPhone 11 và iPhone 14 để gọi điện về cho gia đình. Đây là những chiếc điện thoại M. cùng một người bạn đã mang đến thế chấp tại cửa hàng từ đầu giờ chiều cùng ngày.

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không chú ý, M. cầm cả hai điện thoại bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe máy cùng các đối tượng đi cùng tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là 14,61 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lâm Thao khẩn trương xác minh, truy tìm những người liên quan. Chỉ sau khoảng 12 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ M. và làm rõ hai đối tượng cùng tham gia là P.V.H.A. (SN 2010, trú khu 7) và H.V.Q. (SN 2010, trú khu 6), cùng thuộc xã Lâm Thao. Hai chiếc điện thoại bị chiếm đoạt cũng được thu hồi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội cướp giật tài sản; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Gia tăng nhu cầu mua ghế trẻ em trên xe ô tô. Nguồn: VTV.

#Phú Thọ #cướp giật tài sản #khởi tố bị can #điện thoại iPhone

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 3 người thuê ô tô tự lái ở Phú Thọ rồi mang đi cầm cố

Phan Anh Thiên cùng hai đồng phạm thuê ô tô tự lái của người dân rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 206 triệu đồng.

Lợi dụng hình thức thuê ô tô tự lái, ba người ở Phú Thọ đã bàn bạc, thuê xe của người dân rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau khi thực hiện hành vi, một người bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an truy tìm, bắt giữ.

dieu-tra-vien-lay-loi-khai-bi-can-phan-anh-thien.jpg
Điều tra viên lấy lời khai bị can Phan Anh Thiên. Ảnh CAT Phú Thọ
Xem chi tiết

Xã hội

Va chạm hai xe máy ở Phú Thọ khiến 3 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h30 trên tỉnh lộ 317G, xã Tu Vũ. Hai người tử vong tại chỗ, nạn nhân thứ ba qua đời sau khi được đưa đi cấp cứu.

Ngày 7/11, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo UBND xã Tu Vũ (Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

de71b5e2-465b-4acf-a825-33da8c04950b.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ khởi tố 4 bị can trong vụ giả mạo hồ sơ tại các văn phòng công chứng

Điều tra vụ án làm giả tài liệu và giả mạo trong công tác, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 4 bị can, trong đó có nhân viên hai văn phòng công chứng.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và một số tổ chức hành nghề công chứng có liên quan.

thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Hưng, Vũ Thị Thuỳ Nga.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới