Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giang hồ mạng 'Bình Trọc' vừa bị khởi tố là ai?

Bình Trọc là cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Các clip của Bình xoay quanh đạo lý, thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Hải Ninh

Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (tức “Bình Trọc”, SN 1973; Đống Đa, Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

9000.jpg
Nguyễn Thái Bình (tức “Bình Trọc”)

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Bình và Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. với Hải. Bình đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi. Bình yêu cầu anh C. viết giấy nhận 400 triệu đồng, trong đó ghi số tiền này là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, “Bình Trọc” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ.

Bình Trọc là một cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ những năm 2017 đến nay. Đáng chú ý trang Tiktok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 người theo. Nhiều clip của Bình xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ, cần chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ, tránh cổ súy những clip tô vẽ hình ảnh “giang hồ”, đề cao lối hành xử lệch chuẩn. Hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Huấn Hoa Hồng:

#Bình Trọc #Nguyễn Thái Bình #cho vay lãi nặng #Công an Hà Nội #giang hồ mạng #mạng xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Công an TP HCM bắt tạm giam "giang hồ mạng'' Nguyễn Tuấn Hiệp

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 13 đối tượng liên quan cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

lay-loi-khai-hiep-denh1.jpg
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cùng cán bộ điều tra lấy lời khai Nguyễn Tuấn Hiệp

Tối 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 13 đối tượng liên quan; đồng thời làm rõ các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nhóm “giang hồ mạng” có hành vi lệch chuẩn ở Quảng Trị

Để nhận quà tặng trên mạng xã hội, các đối tượng “giang hồ mạng” đã đăng tải nội dung thách thức pháp luật và livestream tự gây thương tích.

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xử lý các đối tượng có biểu hiện "giang hồ mạng" đăng tải nội dung thách thức pháp luật, livestream tự gây thương tích.

Cụ thể, Nguyễn Tấn Thắng (SN 1993, trú xã Cam Lộ) có nhiều tiền án, tiền sự, thường đăng bài mang màu sắc “giang hồ” trên mạng xã hội. Tối 12/7, do mâu thuẫn cá nhân, Thắng cùng em ruột là Nguyễn Tấn Lợi (SN 1995) dùng hung khí đánh anh L.T. K. tại một quán nhậu trên địa bàn xã Cam Lộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới