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Xã hội

Khởi tố giám đốc Hoàng Anh Lab sản xuất răng giả khi chưa được cấp phép

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab về tội “Lừa dối khách hàng”.

Hà Ngọc Chính

Qua công tác nắm tình hình, từ năm 2019 đến tháng 6/2026, khi Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) chưa được cấp phép hoạt động, Trần Hữu Hoàng (SN 1982), Giám đốc công ty, đã đưa ra thông tin sai sự thật nhằm lừa dối khách hàng.

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Cơ quan chức năng khám xét cở sơ vi phạm trong lĩnh vực làm răng giả. Ảnh ANGL

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn trên, mặc dù cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, Hoàng vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả.

Hoàng đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

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Khởi tố giám đốc công ty vi phạm pháp luật khi sản xuất răng giả. Ảnh ANGL

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng đã bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng. Đến tháng 9/2026, cơ sở này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Các hành vi đang được điều tra, xử lý trong vụ án xảy ra trước thời điểm cơ sở được cấp phép.

Cơ quan Công an đã khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem video: Khởi tố đối tượng giả bản tin VTV để lừa đảo. Nguồn VTV1
tin sản xuất
#Khởi tố giám đốc #Hoàng Anh Lab #vi phạm pháp luật #sản xuất răng giả #Công an tỉnh Gia Lai #Cơ quan Cảnh sát điều tra

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