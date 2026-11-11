Công an làm rõ thông tin gây xôn xao về vụ tai nạn khiến cụ bà tử vong

Công an Thanh Hóa làm rõ những phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến vụ tai nạn khiến cụ bà tử vong, khẳng định không có việc cán bộ cho ký khống giấy trắng.

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả xác minh các nội dung phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Quảng Phú ngày 5/5/2026, khiến bà Nguyễn Thị Đua (76 tuổi) tử vong.

Trước đó, ngày 4/11, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải bài viết, video phản ánh về hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Phạm Thị Hạnh (SN 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú). Những nội dung này thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và tạo ra các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Hình ảnh được cắt ra từ video đăng tải trên mạng xã hội. (ảnh CATH)

Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án, làm rõ từng nội dung được phản ánh.

Theo kết quả thẩm định, không có việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng. Các hoạt động điều tra, khởi tố và tống đạt quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Công an tỉnh cũng giao các đơn vị chức năng xác minh, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 15h30 ngày 5/5/2026, tại ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, xảy ra vụ va chạm giữa ô tô biển số 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (SN 1994, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển và xe máy điện biển số 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, phía sau chở bà Nguyễn Thị Đua (SN 1950, trú tại phố 1, phường Quảng Phú).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, trong khi ô tô lưu thông trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây.

Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 15h45 ngày 6/5.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, phương tiện và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba đờ sốc trước, ốp nhựa mặt nạ của ô tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng của xe máy điện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi do không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Các hành vi vi phạm được xác định liên quan đến điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/7, Viện Kiểm sát khu vực 1 phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can. Đến ngày 27/8, Viện Kiểm sát khu vực 1 ban hành cáo trạng, đề nghị truy tố các bị can theo quy định. Hiện Tòa án nhân dân khu vực 1 đã lên lịch xét xử vụ án.

Hiện trường nơi xẩy ra vụ tai nạn. (ảnh CATH)

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, bảo đảm quá trình điều tra, truy tố, xét xử khách quan, toàn diện, không để xảy ra oan, sai.

Đối với các nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành”, Công an tỉnh xác định đây là những thông tin không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình bị hại nếu có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án cần liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán những nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý vụ án, tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.