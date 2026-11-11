Đường tỉnh 317G ở Phú Thọ lún sâu 18 cm, chi hơn 2,47 tỉ đồng để sửa chữa

Mặt đường tỉnh 317G đoạn qua xã Tam Nông và xã Đào Xá xuất hiện nhiều vị trí hằn lún, có điểm sâu tới 18 cm. Tỉnh Phú Thọ chi hơn 2 tỉ đồng sửa chữa đột xuất.

MẶT ĐƯỜNG HẰN LÚN, CÓ VỊ TRÍ SÂU 18CM

Đường tỉnh 317G là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Phú Thọ, kết nối nhiều khu vực dân cư và các địa bàn trong tỉnh. Tuy nhiên, tại đoạn Km0+100 – Km5+200, qua địa bàn xã Tam Nông và xã Đào Xá, mặt đường đang xuất hiện tình trạng hằn lún, trồi lún vệt bánh xe cục bộ.

Đáng chú ý, một số vị trí mặt đường bị hằn lún sâu tới 18 cm. Tình trạng này khiến bề mặt đường không còn bằng phẳng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và các phương tiện.

Biển cảnh báo đoạn đường lún võng nguy hiểm tại khu vực giao nhau với quốc lộ 32. Ảnh: Nguyễn Hinh

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại tuyến đường này, người dân vẫn phải di chuyển hằng ngày qua những vị trí mặt đường hư hỏng. Cùng với đó, các phương tiện vận tải, trong đó có xe tải chở đất và xe tải trọng lớn, thường xuyên lưu thông. Khi các phương tiện cùng di chuyển qua những đoạn đường hằn lún, nguy cơ mất an toàn giao thông càng đáng lưu ý, nhất là đối với người đi xe máy.

Anh Kiều Văn Thịnh (xã Đào Xá) cho biết, tình trạng hằn lún mặt đường đã xuất hiện nhiều năm nay. Tình trạng này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy, xe đạp bởi khi đi qua các rãnh sẽ bị lạng lách, dễ mất lái.

Tỉnh Phú Thọ cho biết các vết hằn lún có độ sâu phổ biến từ 3 - 10 cm, một số vị trí lên đến 18 cm. Ảnh: Nguyễn Hinh

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, độ sâu hằn lún phổ biến từ 3-10 cm, một số vị trí lên tới 18 cm. Tình trạng hư hỏng không chỉ gây mất an toàn cho người và phương tiện mà còn có xu hướng tiếp tục phát triển, lan rộng.

Trước tình trạng này, tỉnh Phú Thọ đã cắm biển cảnh báo đường lún ở một số vị trí nhằm cảnh báo người dân và các phương tiện lưu thông.

CHI HƠN 2,47 TỈ ĐỒNG SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT

Theo tìm hiểu của PV, đường tỉnh 317G có chiều dài 30,1 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 32 tại xã Tam Nông, điểm cuối giao đường bê tông bờ ngòi Lạt tại xã Tu Vũ. Riêng đoạn Km0 – Km5+558 (vị trí hằn lún) được đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Lưu lượng giao thông trên tuyến được xác định tăng đột biến, đặc biệt sau khi sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới. Hiện nay, đây là trục giao thông kết nối phường Hòa Bình với phường Việt Trì.

Tình trạng lún võng gây khó khăn cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Hinh

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt dự án sửa chữa đột xuất, bảo đảm an toàn giao thông đoạn Km0+100 – Km5+200 đường tỉnh 317G, với tổng mức đầu tư 2.474.631.000 đồng.

Theo phương án được phê duyệt, do nguồn lực hạn chế, chưa thể sửa chữa đồng bộ toàn bộ mặt đường nên dự án ưu tiên xử lý những vị trí hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời, bổ sung và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT.

Cụ thể, tại những vị trí hằn lún, trồi lún sâu đến 10 cm, đơn vị thi công sẽ cắt, đào lớp kết cấu áo đường với chiều dày trung bình 22 cm, sau đó hoàn trả bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 10 cm và thảm bê tông nhựa chặt 19 dày 12 cm.

Đối với những vị trí hư hỏng sâu trên 10 cm đến 18 cm, chiều dày kết cấu đào bỏ trung bình 30 cm. Phần kết cấu được hoàn trả bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18 cm và hai lớp bê tông nhựa chặt 19, tổng chiều dày 12 cm.

Dự án được thực hiện trong phạm vi đất dành cho đường bộ hiện hữu, không phải giải phóng mặt bằng.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ là chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện từ kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2026 do Sở quản lý. Công trình thuộc nhóm C, cấp IV, thời gian thực hiện trong năm 2026.

Việc sửa chữa đột xuất các vị trí hằn lún được kỳ vọng sẽ khắc phục những điểm hư hỏng, giảm nguy cơ mất an toàn và bảo đảm việc đi lại của người dân trên tuyến đường tỉnh 317G.

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