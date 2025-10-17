Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh loài cá mập nước ngọt dị dạng, nhìn như con cá chạch

Giải mã

Cận cảnh loài cá mập nước ngọt dị dạng, nhìn như con cá chạch

Trong những con sông kỷ Permi, Xenacanthus - loài cá mập có hình dáng không giống bất kỳ loài cá mập hiện đại nào - từng thống trị hệ sinh thái nước ngọt.

T.B (tổng hợp)
Là loài cá mập nước ngọt cổ xưa. Xenacanthus sinh sống trong sông, hồ thay vì biển như các loài cá mập ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Là loài cá mập nước ngọt cổ xưa. Xenacanthus sinh sống trong sông, hồ thay vì biển như các loài cá mập ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Có vây lưng hình gai nhọn. Trên lưng chúng có một gai lớn, có thể chứa chất độc để phòng vệ. Ảnh: Pinterest.
Có vây lưng hình gai nhọn. Trên lưng chúng có một gai lớn, có thể chứa chất độc để phòng vệ. Ảnh: Pinterest.
Có thân hình thuôn dài. Thân dài, mềm mại giúp Xenacanthus luồn lách giữa rong rêu dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Có thân hình thuôn dài. Thân dài, mềm mại giúp Xenacanthus luồn lách giữa rong rêu dưới nước. Ảnh: Pinterest.
Răng hình chữ V đặc trưng. Cấu trúc răng đặc biệt giúp chúng nghiền nát vỏ giáp xác hoặc con mồi có mai cứng. Ảnh: Pinterest.
Răng hình chữ V đặc trưng. Cấu trúc răng đặc biệt giúp chúng nghiền nát vỏ giáp xác hoặc con mồi có mai cứng. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ so với cá mập hiện đại. Dài trung bình 1–2 mét, chúng săn các loài cá nhỏ và lưỡng cư cổ. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ so với cá mập hiện đại. Dài trung bình 1–2 mét, chúng săn các loài cá nhỏ và lưỡng cư cổ. Ảnh: Pinterest.
Được tìm thấy khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Hóa thạch Xenacanthus phổ biến trong các lớp đá trầm tích cổ đại. Ảnh: fineartamerica.com.
Được tìm thấy khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Hóa thạch Xenacanthus phổ biến trong các lớp đá trầm tích cổ đại. Ảnh: fineartamerica.com.
Tồn tại suốt hơn 200 triệu năm. Chúng xuất hiện từ cuối kỷ Devon và biến mất vào cuối Trias. Ảnh: fineartamerica.com.
Tồn tại suốt hơn 200 triệu năm. Chúng xuất hiện từ cuối kỷ Devon và biến mất vào cuối Trias. Ảnh: fineartamerica.com.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Cá mập nước ngọt cổ xưa #Hệ sinh thái kỷ Permi #Loài Xenacanthus #Đặc điểm sinh học cá mập #Hóa thạch và di tích cổ đại #Sinh thái sông hồ cổ đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT