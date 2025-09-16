Hà Nội

Cận cảnh hệ thống Skyranger 30 được trao "Huân chương quân sự Đức"

Quân sự

Cận cảnh hệ thống Skyranger 30 được trao "Huân chương quân sự Đức"

Việc được trao "Huân chương quân sự" đảm bảo cho Rheinmetall - Công ty phát triển hệ thống phòng không tầm ngắn Skyranger 30 kiếm tiền đến năm 2035.

Tuệ Minh
Skyranger 30 là hệ thống phòng không tầm ngắn được phát triển bởi Rheinmetall Air Defence, được giới thiệu lần đầu từ năm 2021. Nó được trang bị pháo xoay KCE-ABM 30 mm có khả năng bắn đạn nổ trên không có thể lập trình để tiêu diệt máy bay không người lái, trực thăng, máy bay bay thấp, tên lửa hành trình và đạn dẫn đường chính xác.
Hệ thống này tích hợp bệ phóng tên lửa tầm ngắn tương thích với máy bay đánh chặn MBDA Mistral 3, RTX Stinger và Halcon SkyKnight, giúp người vận hành có sự linh hoạt trong việc chống lại nhiều mối đe dọa trên không.
Các cấu hình trong tương lai được lên kế hoạch để kết hợp vũ khí năng lượng định hướng, bắt đầu với hệ thống laser công suất 20 kilowatt và có thể mở rộng lên tới 100 kilowatt, tăng cường khả năng tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, nhanh và có dấu hiệu thấp với chi phí cho mỗi lần bắn tối thiểu.
Tháp pháo hỗ trợ bộ thu thập mục tiêu radar kép với mảng quét điện tử chủ động cố định hoặc ăng-ten AESA để có phạm vi phủ sóng 360 độ, kết hợp với nhiều gói cảm biến quang điện tử gắn trên nóc để theo dõi và nhận dạng mục tiêu cả ngày.
Thiết kế mô-đun cho phép tích hợp trên các nền tảng cố định, có bánh xe hoặc có bánh xích để phòng thủ điểm hoặc bảo vệ di động, với phương pháp tiếp cận hệ thống mở hỗ trợ nâng cấp tiết kiệm chi phí và điều chỉnh nhiệm vụ.
Vào tháng 12 năm 2023, bệ thử nghiệm phát triển Skyranger 30A1 đã được thử nghiệm trong các cuộc tập trận bắn đạn thật tại bãi thử Ochsenboden ở chế độ cố định và di động. Việc đánh giá toàn bộ hệ thống của phiên bản Skyranger 30A3 dự kiến diễn ra vào giữa năm 2024.
Kinh nghiệm của Michael Gerber trong việc phát triển Skyranger 35, súng lục ổ quay KDG và pháo hải quân Millennium. Bên cạnh việc là một mô hình trình diễn ý tưởng, tháp pháo Skyranger 30 A0 còn được sử dụng thành công như một nền tảng để kết hợp và giới thiệu toàn bộ các khả năng và sản phẩm của Rheinmetall ví dụ như Hệ thống Che gây nhiễu ẩn thân (ROSY), Cảm biến Tìm kiếm và Theo dõi Hồng ngoại Nhanh (FIRST).
Lộ trình mới được Rheinmetall công bố sau khi hãng này bàn giao xe phòng không gắn pháo Boxer Skyranger 30 đầu tiên cho Bundeswehr vào tháng 2 năm 2025. Phiên bản này sẽ được sử dụng để đào tạo và thử nghiệm trong những tháng tới.
Năm 2024, Đức đã đặt hàng xe thử nghiệm cùng với 18 xe Skyranger sản xuất hàng loạt dự kiến giao hàng từ năm 2027 đến năm 2028. Các cuộc đàm phán hiện tại vạch ra các giai đoạn giao hàng đến năm 2029.
Tuy nhiên, Tổng giám đốc điều hành của Rheinmetall, Armin Papperger, cho biết thỏa thuận tiềm năng này có giá trị từ 6 đến 8 tỷ euro (6,9 đến 9,2 tỷ đô la) cho "một số lượng lớn" hệ thống. Có thể Đức sẽ không biên chế hết số lượng này và sẽ sử dụng một phần cho xuất khẩu, Thụy Sĩ là một trong những nước đặt hàng đầu tiên. Với khối lượng lớn đặt hàng như vậy được giới quân sự Đức gọi là "Trao huân chương Quân sự" (Major German Military Order).
Mặc dù con số chính xác không được tiết lộ, nhưng các tài liệu lập kế hoạch trước đây từ Berlin đã chỉ ra nhu cầu tiềm năng là 500 đến 600 bộ Skyranger 30 với nhiều cấu hình khác nhau, Defence Industry Europe đưa tin.
Papperger cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động mua sắm trong tương lai, cho biết dự kiến sẽ bắt đầu theo một thỏa thuận khung, sau đó là các hợp đồng thực hiện theo từng giai đoạn. Các cuộc đàm phán hiện tại vạch ra các giai đoạn giao hàng đến năm 2029 và đợt tiếp theo từ năm 2029 đến năm 2035.
Việc mua lại sắp tới phù hợp với cam kết của Đức nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chi tiêu quốc phòng của NATO, với mục tiêu dành khoảng 3,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2029. Các mục tiêu về năng lực của liên minh cũng được lên kế hoạch sửa đổi trong năm đó.
Sức mạnh hệ thống phòng không tầm ngắn đa năng Skyranger 30 của Đức.
Tuệ Minh
#hệ thống phòng không Skyranger 30 #pháo xoay KCE-ABM 30mm #tên lửa phòng không tầm ngắn #Rheinmetall Air Defence #cấu hình hệ thống phòng không #thử nghiệm Skyranger 30A1

