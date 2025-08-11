Quân đội Ukraine phát triển hệ thống phòng không robot

Một đơn vị tiền tuyến của Ukraine cho biết, họ đã chế tạo được một loại robot mới để bắn hạ máy bay và trực thăng của Nga.
Sau 7 năm có mặt, BMW X5 thế hệ thứ 4 vẫn là một trong những mẫu crossover hạng sang đẹp nhất phân khúc, nhưng nó sắp phải nhường chỗ cho phiên bản kế nhiệm.
Sau 7 năm có mặt, BMW X5 thế hệ thứ 4 vẫn là một trong những mẫu crossover hạng sang đẹp nhất phân khúc, nhưng nó sắp phải nhường chỗ cho phiên bản kế nhiệm.
Mẫu xe SUV Wildlander của liên doanh GAC Toyota ở Trung Quốc có ngoại hình trông giống hệt RAV4 thế hệ mới, nhưng có sự khác biệt lớn ở hệ truyền động.
Biến iPad thành máy chơi game cầm tay với Razer Kishi V3 Pro XL - tay cầm thiết kế cho tablet lớn, mang lại trải nghiệm gaming như console thực thụ.
Mới đây, nữ streamer Mina Young đã "đốn tim" người hâm mộ bằng một bộ ảnh dạo phố đêm đầy ấn tượng với phong cách cá tính năng động nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
Trong khoảng 12/8-2/9, 3 con giáp này vừa thuận lợi công việc, vừa dễ trúng số, tài lộc ngập tràn, sự nghiệp thăng hoa.
Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Young Ae không ít lần hé lộ hình ảnh cuộc sống đời thường, chia sẻ về chồng con.
Không cần trang phục bikini nóng bỏng, Doãn Hải My vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, đúng chuẩn "nàng thơ" khiến bao người phải xao xuyến.
Từ cú sốc tình cảm, cô gái Hàn Quốc đánh bay 50kg thừa để trở thành một phiên bản tốt hơn.
Máy ảnh đã ghi lại nhiều bức hình về nhân vật và cuộc sống của người dân cuối thời nhà Thanh, để lại cho hậu thế những tư liệu quý giá.
Uintatherium là một trong những loài thú móng guốc kỳ lạ nhất từng sinh sống trên Trái Đất, với ngoại hình kỳ quái và đáng sợ.
Trước khi đề xuất đánh chìm, con tàu Sheng Li đã bị bỏ trôi dạt trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và được kéo về neo đậu tại khu tránh bão vịnh Côn Sơn.
Có ngoại hình ngày càng khác biệt so với thời mới nổi tiếng, "nữ thần điền kinh" Trung Quốc Wu Yanni bị nhiều người đặt nghi vấn đụng chạm dao kéo.
Thang Anh Kiệt - con trai diễn viên Mai Thu Huyền bảnh bao, đón tuổi 18 tại một khách sạn bên gia đình.
Nhờ trái tim ấm áp và trách nhiệm cao, 4 con giáp này luôn thành công sự nghiệp, tuổi trung niên sung túc, gia đình hạnh phúc.
Honda Thái Lan đã chính thức trình làng phiên bản hoàn toàn mới của mẫu Honda Wave 125 2025, với những nâng cấp về mặt tính năng, tiện nghi và công nghệ.
Nổi tiếng sau clip quảng cáo xe Bentley năm 2023, từ đó sự nghiệp của nữ người mẫu Alla Bruletova đến từ Nga bất ngờ "sang trang mới".
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu gặp được người mình thích thì sẽ chủ động theo đuổi, tài vận gia tăng nhờ tư duy nhạy bén.
Nữ ca sĩ Phương Linh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh du lịch Quy Nhơn, khoe làn da trắng mịn, không tì vết và phong cách thời trang nhẹ nhàng, cuốn hút.
Kể từ khi giải nghệ để theo đuổi sự nghiệp người mẫu và influencer, Mikayla Demaiter tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, được khen thăng hạng nhan sắc.
Trong căn biệt thự hàng chục tỷ ở Hà Nội, Lã Thanh Huyền điểm xuyết mỗi góc sân, hiên nhà hay lối vào bằng những cụm hoa cẩm tú cầu rực rỡ.