Quân đội Ukraine phát triển hệ thống phòng không robot

Quân sự

Một đơn vị tiền tuyến của Ukraine cho biết, họ đã chế tạo được một loại robot mới để bắn hạ máy bay và trực thăng của Nga.

Thiên Đăng
Ukraine luôn cần các giải pháp phòng không cho cả thành phố và quân đội chiến đấu trên tiền tuyến, và mong muốn tìm ra những cách sáng tạo để các chiến sĩ tiền tuyến không phải đối mặt với mối đe dọa thường trực từ máy bay không người lái. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine giải thích trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng: "Không quân Nga không chỉ gây ra mối đe dọa cho các thành phố Ukraine, mà còn trực tiếp đe dọa tiền tuyến", đồng thời cho biết thêm rằng máy bay, trực thăng và máy bay không người lái trinh sát của Nga thường xuyên xuất hiện trên các vị trí bộ binh. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
“Trước đây, binh lính có thể sử dụng hệ thống phòng không vác vai để bắn hạ máy bay, nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi. Máy bay không người lái của Nga thực sự lơ lửng trên không, theo dõi mọi chuyển động và thậm chí không cho binh lính ngẩng đầu lên khỏi chiến hào", Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine cho biết thêm. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
Để giải quyết vấn đề này, mới đây Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine đã phát triển một nền tảng phòng không robot kết hợp xe không người lái mặt đất 4×4 với hệ thống phòng không vác vai 9K38 Igla (MANPADS), có khả năng bắn hạ máy bay Nga. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
.Đây được cho là vũ khí đầu tiên thuộc loại hình này xuất trong cuộc xung đột. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
9K38 Igla là hệ thống phòng không vác vai thời Liên Xô cũ, được gọi là MANPADS. Về cơ bản, đây là vũ khí phóng từ vai, có thể bắn tên lửa vào các mục tiêu có độ nguy hiểm cao hơn như máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình, vốn nằm ngoài tầm với của súng máy. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
Hệ thống này được đội ngũ kỹ sư của lữ đoàn phát triển độc lập và đã được ghi nhận là thành công trong chiến đấu. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
Hệ thống tích hợp 9K38 Igla vào bệ phóng được thiết kế riêng, cho phép vận hành từ xa thông qua mô-đun ngắm mục tiêu. Thiết lập này cho phép người vận hành bắn tên lửa mà không bị lộ, giảm thiểu rủi ro cho nhân sự ở các khu vực chiến đấu căng thẳng, khốc liệt. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
Kích thước nhỏ gọn của nền tảng cho thấy nó được thiết kế để linh hoạt và tái định vị nhanh chóng, đặc biệt là ở các khu vực có tranh chấp hoặc có rủi ro quân sự cao. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
Giải pháp tạm thời này là một phần trong kế hoạch ứng phó chiến tranh tổng thể của Ukraine, nơi các đơn vị tiền tuyến thường xuyên tái sử dụng và kết hợp vũ khí hiện có để chống lại các mối đe dọa từ trên không và máy bay không người lái của Nga. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
Hiện vẫn chưa rõ hệ thống robot này đã và đang có thể tấn công thành công bao nhiêu mục tiêu. Ảnh: @Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine.
Thiên Đăng
Defence-Blog
