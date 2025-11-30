Cần biết gì về dịch vụ thẩm mỹ phi y tế để tránh rủi ro?

Người tiêu dùng cần phân biệt rõ dịch vụ thẩm mỹ phi y tế để tránh rủi ro, quảng cáo sai lệch và bảo vệ quyền lợi khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.

Trong thời gian gần đây, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sắc đẹp của người tiêu dùng ngày càng tăng, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở thẩm mỹ phi y tế trên thị trường. Bên cạnh những cơ sở hoạt động đúng quy định, vẫn còn xuất hiện nhiều mô hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro, cung cấp thông tin không đầy đủ, quảng cáo sai lệch hoặc không bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đưa ra một số thông tin và khuyến cáo nhằm giúp người tiêu dùng chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao khả năng tự bảo vệ khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ phi y tế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông tin, cơ sở thẩm mỹ phi y tế là các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp không thuộc phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Theo khoản 2 Điều 2 của Luật này, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là việc sử dụng kiến thức, kỹ thuật chuyên môn y khoa, thuốc, trang thiết bị y tế để tác động lên cơ thể con người nhằm chẩn đoán, điều trị bệnh. Vì vậy, những dịch vụ mang tính chất chăm sóc, làm đẹp bên ngoài, không can thiệp xâm lấn sâu vào cơ thể, không sử dụng kỹ thuật chuyên ngành y tế được xác định là dịch vụ thẩm mỹ phi y tế.

Nhiều cơ sở chăm sóc sắc đẹp thực hiện dịch vụ xâm lấn vượt quá phạm vị hoạt động cho phép. Ảnh: baochinhphu.vn

Các dịch vụ thường gặp tại cơ sở thẩm mỹ phi y tế bao gồm: Chăm sóc da cơ bản; gội đầu dưỡng sinh; massage thư giãn; làm tóc – móng; phun xăm thẩm mỹ mức độ nông, không gây chảy máu; chăm sóc body hoặc các kỹ thuật thẩm mỹ chỉ làm thay đổi tạm thời bề mặt da, phù hợp với hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm theo Thông tư 32/2019/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm.

Nhận diện đối với cơ sở thẩm mỹ phi y tế

Không được thực hiện kỹ thuật xâm lấn hoặc thủ thuật y tế

Theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP và 155/2018/NĐ-CP, các kỹ thuật như cắt mí, nâng mũi, hút mỡ, tiêm filler, botox, cấy chỉ, lăn kim chuyên sâu, laser y khoa… thuộc danh mục kỹ thuật y tế và chỉ được làm tại cơ sở khám chữa bệnh bởi người có chứng chỉ hành nghề. Cơ sở thẩm mỹ phi y tế tuyệt đối không được cung cấp các dịch vụ này.

Không được sử dụng trang thiết bị, công nghệ, vật tư y tế

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Nghị định 98/2021/NĐ-CP quy định trang thiết bị y tế (laser điều trị, máy vi xâm lấn, thiết bị trị nám y khoa…) chỉ được phép sử dụng tại cơ sở y tế. Cơ sở phi y tế chỉ dùng thiết bị chăm sóc sắc đẹp thông thường.

Nhân viên không cần chứng chỉ hành nghề y nhưng phải bảo đảm an toàn

Theo Luật Đầu tư 2020 và Thông tư 32/2019/TT-BYT, cơ sở phải bảo đảm vệ sinh-an toàn, dùng mỹ phẩm đã công bố, tuân thủ tiêu chuẩn dịch vụ (nếu có). Quy định này nhằm bảo đảm quyền được an toàn của người tiêu dùng theo khoản 1 Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Chỉ được quảng cáo đúng phạm vi dịch vụ

Điểm b, khoản 4 và khoản 1 Điều 19 Luật số 75/2025/QH15 của Quốc hội ngày 16 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026) và điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 yêu cầu cơ sở cung cấp thông tin trung thực, không gây hiểu lầm và không đánh tráo giữa chăm sóc sắc đẹp và thủ thuật y tế. Mọi hành vi quảng cáo sai lệch đều có thể bị xử lý theo pháp luật quảng cáo và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.

Việc xác định đúng loại hình dịch vụ giúp người tiêu dùng tránh nhầm lẫn giữa cơ sở thẩm mỹ phi y tế và cơ sở thẩm mỹ có yếu tố y tế, từ đó giảm nguy cơ bị lừa dối, sử dụng dịch vụ không bảo đảm an toàn hoặc phát sinh rủi ro ảnh hưởng sức khỏe.

Ảnh minh hoạ/Nguồn hatinhtv.vn

Một số khuyến cáo đối với người tiêu dùng

Từ các quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đưa ra một số khuyến cáo nhằm giúp người tiêu dùng chủ động bảo vệ mình và hạn chế rủi ro khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ phi y tế:

Chủ động phân biệt dịch vụ thẩm mỹ phi y tế với dịch vụ thẩm mỹ có yếu tố y tế

Người tiêu dùng cần nhận diện rõ: mọi kỹ thuật xâm lấn, sử dụng thuốc, thiết bị y tế hoặc can thiệp vào cơ thể đều bắt buộc phải được thực hiện tại cơ sở y tế theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Nếu cơ sở phi y tế chào mời các dịch vụ tiêm filler, botox, cắt mí, lăn kim chuyên sâu, laser y khoa…, người tiêu dùng cần tuyệt đối tránh và phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ lựa chọn cơ sở minh bạch thông tin

Người tiêu dùng cần yêu cầu cơ sở công khai và giải thích rõ: giá dịch vụ, quy trình thực hiện, trình độ nhân viên, tiêu chuẩn dịch vụ, chính sách khuyến mãi, hoàn tiền, bảo hành, cũng như quyền khiếu nại. Việc từ chối cung cấp thông tin, cung cấp thông tin mập mờ hoặc quảng cáo sai lệch là dấu hiệu rủi ro cần lưu ý.

Không sử dụng dịch vụ nếu cơ sở có hành vi chèo kéo, ép buộc hoặc gây sức ép

Theo Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, cơ sở bị cấm quấy rối, thúc ép, hoặc buộc người tiêu dùng mua liệu trình làm đẹp trái ý muốn. Nếu gặp tình trạng hối thúc mua liệu trình trị giá cao, đe dọa, hoặc thu tiền khi chưa thỏa thuận trước, người tiêu dùng cần từ chối và lưu giữ bằng chứng.

Yêu cầu bảo đảm an toàn về thiết bị, mỹ phẩm và điều kiện vệ sinh

Người tiêu dùng chỉ nên sử dụng dịch vụ tại cơ sở có thiết bị chăm sóc sắc đẹp thông thường, mỹ phẩm có công bố theo Thông tư 32/2019/TT-BYT, và môi trường vệ sinh bảo đảm. Các dấu hiệu như dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiết bị xâm lấn, máy móc có tính chất y tế… đều tiềm ẩn nguy hiểm và cần được cảnh giác.

Lưu ý khi tham gia các gói giảm giá, khuyến mãi

Các chương trình giảm giá dễ dẫn tới việc khách hàng mua dịch vụ vượt quá nhu cầu hoặc ký hợp đồng không rõ nội dung. Người tiêu dùng nên đọc kỹ điều kiện đi kèm, thời hạn, các chi phí phát sinh và yêu cầu hợp đồng bằng văn bản khi giá trị dịch vụ lớn.

Phản ánh, khiếu nại khi quyền lợi bị xâm phạm

Người tiêu dùng có thể phản ánh tới Sở Công Thương hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu cung cấp thông tin sai lệch, quảng cáo sai phạm vi, gây thiệt hại hoặc từ chối giải quyết khiếu nại.

Uỷ ban cạnh tranh quốc gia khuyến khích người tiêu dùng chủ động ghi lại chứng cứ như hình ảnh, video, hóa đơn, hợp đồng khi phát sinh tranh chấp để đảm bảo cơ quan chức năng có cơ sở xử lý theo quy định.