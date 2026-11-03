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Số hóa - Xe

Cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính, máy ảnh đã qua sử dụng từ 2027

Từ 1/1/2027, điện thoại thông minh, máy tính cùng nhiều thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng sẽ không được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Tuệ Minh

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 63/2026, quy định danh mục sản phẩm công nghệ số, điện tử đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Danh mục được phân loại theo mã số hàng hóa (mã HS), gồm nhiều nhóm thiết bị điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông.

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Điện thoại và nhiều mặt hàng điện tử quen thuộc đã qua sử dụng sẽ bị cấm nhập khẩu từ ngày 01/01/2027.

Theo phụ lục của thông tư, các thiết bị thuộc diện cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng gồm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng, thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471.

Điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây cũng nằm trong danh mục, thuộc nhóm mã HS 8517.

Những sản phẩm khác gồm micro, loa, tai nghe, thiết bị khuếch đại âm thanh; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, camera truyền hình; thiết bị thu phát sóng vô tuyến, ra đa, thiết bị dẫn đường và điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

Các loại màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình và một số thiết bị điện tử khác cũng thuộc diện cấm theo mã HS tương ứng.

Quy định cấm nhập khẩu còn áp dụng đối với bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của những sản phẩm thuộc danh mục.

Máy in, máy copy, máy fax và các phụ kiện cũng thuộc diện cấm, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, máy in và máy photocopy kỹ thuật số đa màu không thuộc danh mục. Máy in, máy photocopy kỹ thuật số đơn sắc (đen trắng) đã qua sử dụng nhưng có tính năng in, sao chụp khổ A0, hoặc có tốc độ in từ 35 bản mỗi phút khổ A4 trở lên cũng được loại trừ.

Theo Thông tư 63, các sản phẩm công nghệ số tân trang có mã số hàng hóa thuộc danh mục trên cũng sẽ bị cấm nhập khẩu. Đây được hiểu là sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, được sửa chữa, thay thế linh kiện để phục hồi chức năng, chất lượng và hình thức còn tương đương sản phẩm mới. Bộ phận, phụ kiện và cụm linh kiện, linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm này cũng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Thực tế, danh mục mới do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành vẫn duy trì nhiều nhóm thiết bị đã có trong danh mục sản phẩm công nghệ thông tin cấm nhập khẩu được Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) ban hành năm 2018. Tuy nhiên, Thông tư 63/2026 bổ sung cách mô tả rõ hơn đối với điện thoại thông minh, quy định cụ thể về sản phẩm tân trang, linh kiện qua sử dụng và bổ sung trường hợp máy in, máy photocopy được loại trừ khỏi danh mục.

Quy định mới cũng nêu rõ dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp việc sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc dùng cho mục đích đào tạo, nghiên cứu sẽ không bị cấm nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

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Dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp sản xuất, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc dùng cho mục đích đào tạo, nghiên cứu không bị cấm nhưng cũng có các quy định riêng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, thông tư có quy định riêng về dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng.

Cụ thể, thiết bị phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được phép nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện pháp luật và không thuộc danh mục cấm.

Về cách xác định hàng hóa bị cấm, nếu danh mục ghi nhóm mã HS 4 chữ số, lệnh cấm áp dụng cho toàn bộ mã HS 8 chữ số thuộc nhóm đó.

Với phân nhóm 6 chữ số, lệnh cấm áp dụng cho các mã HS 8 chữ số tương ứng. Nếu ghi cụ thể mã HS 8 chữ số, chỉ những mặt hàng mang mã đó thuộc diện cấm.

Thông tư có hiệu lực từ 1/112027, hàng hóa đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước thời điểm này được tiếp tục thực hiện theo nội dung và thời hạn của văn bản cho phép nhập khẩu.

Từ 1/1/2027 cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính, máy ảnh đã qua sử dụng. | VTV3
MOST/TTXVN
#Bộ Khoa học và Công nghệ #Thông tư 63/2026 #Cấm nhập khẩu #Thiết bị điện tử đã qua sử dụng #Công nghiệp bán dẫn #Cấm nhập khẩu điện thoại cũ

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