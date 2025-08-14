Hà Nội

Kiến thức cần biết

Cách tránh ảnh hưởng tới thai nhi khi bà bầu bị cúm

Nếu thai phụ nghi bị cúm, nên trao đổi với bác sĩ càng sớm càng tốt, trong vòng 48 giờ đầu tiên khi có các dấu hiệu.

- ThS. BSCKII Nguyễn Công Định

Hỏi: Tôi hay bị cảm cúm nên rất lo ngại khi mang thai. Xin hỏi, cúm ảnh hưởng tới thai nhi thế nào? Cần làm gì để bảo vệ sức khỏe mẹ và con?

Nguyễn Thị Yến (Hà Nội)

cum-ba-bau.jpg
Cúm ở phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa BVCC

Trả lời: Cảm cúm là thuật ngữ chung, cần phân biệt cảm lạnh thông thường hay bị cúm, vì phòng ngừa, chữa trị mỗi loại bệnh khác nhau, đặc biệt với những trường hợp cảm cúm khi mang thai, bởi ngoài tác động của virus lên mẹ còn liên quan đến thai nhi.

Cúm là bệnh truyền nhiễm do nhóm virus cúm (influenza virus) gây ra. Có nhiều nhóm cúm như cúm A, B và C, trong đó cúm A và B là những loại phổ biến nhất.

Bệnh cúm tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng, nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch. Bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong.

Cảm cúm là nhóm bệnh lý do nhiễm virus. Virus xâm nhập vào cơ thể người lành thông qua miệng hoặc mũi. Dấu hiệu nhận biết cảm cúm ở bà bầu gồm: Ho khan, sốt, viêm họng, ớn lạnh, đau đầu, nghẹt mũi và chảy nước mũi, mệt mỏi…

Các triệu chứng cúm xảy ra nhanh chóng và có thể nghiêm trọng, thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần.

Mẹ bầu có thể mắc cúm quanh năm, nhưng đặc biệt là vào mùa đông. Nếu thai phụ nghi bị cúm, nên trao đổi với bác sĩ càng sớm càng tốt, trong vòng 48 giờ đầu tiên khi có các dấu hiệu.

Trường hợp mẹ bầu có nguy cơ bị biến chứng do cúm, khi cần thiết các bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng virus. Một số thuốc kê đơn trị triệu chứng có thể giúp cải thiện triệu chứng và biến chứng, nhưng cần phải được thực hiện ngay sau khi các triệu chứng xuất hiện.

Thuốc kháng virus có hiệu quả tốt nhất nếu thai phụ dùng trong vòng hai ngày kể từ khi bị bệnh. Điều trị sớm, thai phụ và thai nhi càng an toàn.

ThS. BSCKII Nguyễn Công Định (Giám đốc Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội)

