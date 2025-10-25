Hà Nội

Sống Khỏe

Ca sinh đôi đặc biệt, một bé chào đời còn nguyên trong bọc ối

1 trong 2 bé song sinh chào đời còn nguyên trong bọc ối hay còn gọi là “đẻ bọc điều” - hiện tượng hiếm gặp vô cùng thú vị.

Bình Nguyên

Sản phụ V.T.N (Hải Phòng) mang thai đôi, đến tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để "vượt cạn". Sau khi được theo dõi bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sản phụ đã sinh 2 bé trai khỏe mạnh ở tuần thứ 37.

Bé đầu tiên vỡ ối chào đời thuận lợi, nặng 2550g, khóc to vang phòng mổ. Tuy nhiên, trái ngược với người anh, em bé thứ hai vẫn nằm nguyên trong túi ối. Bằng sự khéo léo của ThS.BSCKII Lê Duy Toàn, cả túi ối dù trơn trượt và khó xử lý đã được đưa ra an toàn khỏi bụng mẹ.

Sau đó, bác sĩ tiến hành rạch túi ối, nước ối thoát ra dần và lớp màng ối được bóc ra khỏi người bé. Cả ê-kíp thực hiện ca sinh thành công khi đón bé trai cất tiếng khóc chào đời với cân nặng 2300g. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và hai bé đều ổn định.

2 bé chào đời an toàn/ Ảnh BV

Trước đó, một số ca "đẻ bọc điều" cũng đã được ghi nhận tại Việt Nam. "Đẻ bọc điều" là hiện tượng hiếm gặp khi em bé sinh ra vẫn còn nguyên vẹn trong túi ối, được các y bác sĩ gọi là sinh màng ối còn nguyên. Hiện tượng này có thể xảy ra cả khi sinh thường và sinh mổ, nhưng thường xảy ra trong trường hợp sinh mổ. Tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh.

Theo quan niệm dân gian, “đẻ bọc điều” là biểu tượng của may mắn và bình an, đứa trẻ sinh ra sẽ được che chở, rất thông minh và thậm chí có thể trở thành vĩ nhân. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào có thể xác định rõ được vấn đề này. Vậy nên, ba mẹ cũng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào quan niệm trên.

Còn trong y văn, hiện tượng này gọi là “birth en caul” - hay dân gian quen gọi là "đẻ bọc điều". Tỷ lệ xảy ra vô cùng hiếm, ngay cả những bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng không mấy khi được tận mắt chứng kiến ca sinh như này. Với các bác sĩ, khi chứng kiến những ca "đẻ bọc điều" là niềm vui trong đời hành nghề.

Khi trẻ chào đời mà túi ối chưa vỡ, nước ối và màng ối tiếp tục bao bọc, giúp duy trì áp lực ổn định, bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm khuẩn và các sang chấn cơ học trong những giây phút chuyển dạ cuối cùng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trẻ đẻ “bọc điều” cũng là tình trạng nguy hiểm vì thai nhi sẽ có nguy cơ hít phải dịch trong túi ối dẫn tới tình trạng nghẹt thở hoặc gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến phổi. Nếu không nhanh chóng rạch túi ối kịp thời, thai nhi có thể bị suy hô hấp và thậm chí là tử vong, nhất là đối với những trường hợp sinh thường.

