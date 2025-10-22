Hà Nội

Sống Khỏe

Chiến thắng gen tăng đông và thai chậm tăng trưởng, đón bé chào đời khỏe mạnh

Chuyên gia y học giúp sản phụ mang song thai nguy cơ cao giữ thai thành công, mang lại niềm vui lớn khi bé chào đời khỏe mạnh.

Thúy Nga

Mỗi thai kỳ nguy cơ cao được giữ thành công là một bản hùng ca về nghị lực của người mẹ và chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Trường hợp của sản phụ Phạm Thị Thu H. (SN 1990) là một câu chuyện như vậy, nơi niềm tin và khoa học đã tạo nên điều phi thường.

gen-2.jpg
Em bé chào đời đã tạo nên điều phi thường - Ảnh BVCC

Chị H. đã trải qua hành trình dài tìm con, mang song thai nhưng một thai không may bị lưu, phải đối diện với hàng loạt các yếu tố nguy cơ đe dọa thai nhi như: Mang gen tăng đông máu, động mạch tử cung bệnh lý hai bên gây cản trở nghiêm trọng dòng máu nuôi dưỡng cho em bé. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

Khi nhập viện ở tuần thai 33, cân nặng của bé chỉ ước tính khoảng 1,6kg, kèm theo tăng trở kháng động mạch rốn – dấu hiệu cảnh báo suy thai bất cứ lúc nào. Sản phụ H. chia sẻ: “Em rất hoang mang, lúc ấy sợ lắm, chỉ sợ không giữ được con... nên mong vào viện các bác theo dõi sát sao hơn”.

Tại Trung tâm Y học bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa, một chiến lược theo dõi thai chặt sẽ đã được triển khai dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Sản phụ H. được nhập viện để theo dõi sự tăng trưởng cũng như tuần hoàn của thai nhi, được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, cũng như theo dõi Monitor, siêu âm doppler kiểm tra liên tục tránh bỏ sót những thay đổi nhỏ nhất của em bé.

gen-1.jpg
Bác sĩ thăm sản phụ và thai nhi - Ảnh BVCC

BSCKI. Hồ Khánh Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Y học bào thai chia sẻ: “Sản phụ H. cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Sau một thời gian được các bác sĩ thăm khám thì nhận thấy có rất nhiều nguy cơ cho mẹ cũng như thai, nên chúng tôi quyết định cho nhập viện và may mắn giữ thai thêm được 1 tháng”.

Sự tin tưởng tuyệt đối của sản phụ H. vào Khối Sản - Y học bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa, thêm vào đó là sự nỗ lực của các bác sĩ đã giúp em bé tăng trưởng tốt từ 1,6kg lên được 2,1kg.

Ngay khi trên siêu âm và Monitoring có diễn biến bất thường, các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định mổ lấy thai kịp thời ở tuần 36, đón bé trai khỏe mạnh chào đời. Đó là một kết quả tuyệt vời hơn mong đợi với một trường hợp thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

Sản phụ H. xúc động: “Mong chờ bạn ấy cũng lâu rồi, nghe được tiếng con khóc mà em mừng phát khóc, trộm vía con không phải nằm sơ sinh một ngày nào!”.

gen-3.jpg
Niềm hạnh phúc của người mẹ khi được ôm con vào lòng - Ảnh BVCC

Bác sĩ Dung nhấn mạnh: “Em bé chào đời chỉ nặng 2,1 kg và cũng đã có ê-kíp bác sĩ sơ sinh sẵn sàng hồi sức tại phòng mổ, nhưng khi chào đời cháu khóc tốt, da hồng hào, hô hấp tốt vì vậy không phải theo dõi ở Khoa sơ sinh mà con được nằm với mẹ luôn. Đây chính là niềm vui lớn nhất của đội ngũ y bác sĩ”.

Thành công của ca bệnh này một lần nữa khẳng định vai trò của Y học bào thai trong việc theo dõi sát sao, đánh giá chính xác, chỉ định kịp thời ở những trường hợp thai nguy cơ cao.

Sự can thiệp chuyên môn kịp thời, dựa trên việc đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé, sẽ mang lại cơ hội giữ gìn và phát triển tốt nhất cho con yêu. Các mẹ bầu hãy chủ động tìm đến các cơ sở uy tín để được tư vấn và theo dõi một cách toàn diện nhất.

