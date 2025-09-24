Hà Nội

Cá ngừ khủng 280kg dài 2,4 mét khiến cần thủ ngỡ ngàng

Trong một chuyến đi câu, cần thủ người Na Uy Marcus Rostad câu được một con cá ngừ dài tới 2,4m và nặng 280 kg.

Tâm Anh (theo Blinker)
Anh Marcus Rostad, 31 tuổi, đến thăm cha ở Måløy, bờ biển phía tây Na Uy vào đầu tháng 9. Trong chuyến đi này, anh đã đi có buổi đi câu cá đáng nhớ khi bắt được một con cá ngừ khổng lồ dài 2,4m và nặng 280 kg. Ảnh: Marcus Rostad.
Cần thủ Rostad cho biết đã câu được con cá ngừ khủng trên sau nhiều giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: Marcus Rostad.
Để đưa được con cá ngừ khủng lên thuyền, anh Rostad đã tốn rất nhiều sức lực. Sau 2,5 tiếng đồng hồ "chiến đấu" với con thủy quái khổng lồ, anh đã kéo được con cá ngừ lên thuyền. Ảnh: Marcus Rostad.
Cần thủ Rostad cho hay, đây là con cá ngừ lớn nhất đã câu được từ trước tới nay. Ảnh: Jam Press/Marcus Rostad.
Theo cần thủ Rostad, sau khi đưa "chiến lợi phẩm" vào bờ, anh tự cắt cho mình một phần thịt cá rồi bán phần còn lại cho thương lái cung cấp thực phẩm cho các nhà hàng với giá khoảng 80 triệu đồng. Ảnh: Jam Press/Marcus Rostad.
Cần thủ Rostad cho biết còn giữ lại vây đuôi của con cá ngừ khổng lồ làm kỷ niệm và dự định sẽ phơi khô rồi treo nó trong nhà như một chiến lợi phẩm. Ảnh: Reprodução.
Anh Rostad chia sẻ một cách đầy khiêm tốn rằng, việc câu được con cá ngừ dài tới 2,4m và nặng 280 kg chỉ là một kỷ lục cá nhân. Trước đó, kỷ lục câu cá ngừ ở Na Uy được xác lập vào tháng 10/2024 thuộc về con cá có trọng lượng 448,5 kg. Ảnh: be-the-story.com.
Cá ngừ thường nặng từ 200 - 350 kg. Những con cá càng to và đẹp thì càng có giá trị. Nhiều người đánh cá ở Na Uy giữ lại vây đuôi của con cá ngừ để làm chiến lợi phẩm. Ảnh: fishing-mallorca.net.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#câu cá ngừ khủng #cần thủ Na Uy #kỷ lục câu cá ngừ #cá ngừ dài 2 #4m #cá ngừ nặng 280kg

