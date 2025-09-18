Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sửng sốt ngư dân tóm gọn cá mú khủng nặng 150 kg

Giải mã

Sửng sốt ngư dân tóm gọn cá mú khủng nặng 150 kg

Một con cá mú khổng lồ nặng tới 150 kg, dài hơn 2m đã bị "tóm gọn" bởi các ngư dân ở thị trấn ven biển Paracale, Camarines Norte, Philippines.

Tâm Anh (TH)
Con cá mú khổng lồ nặng tới 150 kg, dài hơn 2m đã được 7 ngư dân khiêng vào bờ sau khi nó bị bắt được ở ngoài khơi thị trấn ven biển Paracale, Camarines Norte, Philippines. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Con cá mú khổng lồ nặng tới 150 kg, dài hơn 2m đã được 7 ngư dân khiêng vào bờ sau khi nó bị bắt được ở ngoài khơi thị trấn ven biển Paracale, Camarines Norte, Philippines. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Kích thước khủng của con cá mú khiến nhiều người dân bất ngờ, thích thú và vui mừng. Nhiều người đã chụp ảnh con cá khổng lồ này và coi đây là món quà mà biển cả ban tặng cho những ngư dân chăm chỉ. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Kích thước khủng của con cá mú khiến nhiều người dân bất ngờ, thích thú và vui mừng. Nhiều người đã chụp ảnh con cá khổng lồ này và coi đây là món quà mà biển cả ban tặng cho những ngư dân chăm chỉ. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Một số người chia sẻ rằng đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy con cá lớn như vậy. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Một số người chia sẻ rằng đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy con cá lớn như vậy. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Sau khi con cá mú nặng 150 kg được đưa vào bờ, một doanh dân đã mua và có kế hoạch chế biến thành món ăn phục vụ tại nhà hàng cao cấp. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Sau khi con cá mú nặng 150 kg được đưa vào bờ, một doanh dân đã mua và có kế hoạch chế biến thành món ăn phục vụ tại nhà hàng cao cấp. Ảnh: Myka Buenaobra/Facebook/Publiko.
Cá mú khổng lồ Đại Tây Dương (Epinephelus itajara) chủ yếu sinh sống tại vùng nước nông nhiệt đới giữa các rạn san hô ở độ sâu 15 - 50m. Ảnh: victorbach.
Cá mú khổng lồ Đại Tây Dương (Epinephelus itajara) chủ yếu sinh sống tại vùng nước nông nhiệt đới giữa các rạn san hô ở độ sâu 15 - 50m. Ảnh: victorbach.
Loài cá này phân bố chủ yếu ở quần đảo Florida Keys của Mỹ, quần đảo Bahamas, phần lớn vùng biển Caribe và bờ biển Brazil. Ảnh: Christian Amador Da Silva.
Loài cá này phân bố chủ yếu ở quần đảo Florida Keys của Mỹ, quần đảo Bahamas, phần lớn vùng biển Caribe và bờ biển Brazil. Ảnh: Christian Amador Da Silva.
Khi trưởng thành, mỗi con cá mú khổng lồ có thể dài đến 2,5m và nặng khoảng 363 kg. Cá mú thường tập trung sinh sản với số lượng lớn và quay về cùng một địa điểm hàng năm. Điều này khiến chúng đặc biệt dễ tổn thương khi bị đánh bắt hàng loạt trong lúc sinh sản. Ảnh: Xaime Beiro.
Khi trưởng thành, mỗi con cá mú khổng lồ có thể dài đến 2,5m và nặng khoảng 363 kg. Cá mú thường tập trung sinh sản với số lượng lớn và quay về cùng một địa điểm hàng năm. Điều này khiến chúng đặc biệt dễ tổn thương khi bị đánh bắt hàng loạt trong lúc sinh sản. Ảnh: Xaime Beiro.
Vào những năm 1990, cá mú khổng lồ Đại Tây Dương suýt tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hủy và nạn đánh bắt quá mức. Ảnh: Xaime Beiro.
Vào những năm 1990, cá mú khổng lồ Đại Tây Dương suýt tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hủy và nạn đánh bắt quá mức. Ảnh: Xaime Beiro.
Nhiều nước có quy định riêng về hoạt động đánh bắt cá mú khổng lồ Đại Tây Dương. Trong đó, ngư dân không thể đánh bắt cá mú khổng lồ dọc theo bờ biển phía đông nam nước Mỹ và phải thả chúng về biển nếu bắt được. Ảnh: earthpedia.earth.com.
Nhiều nước có quy định riêng về hoạt động đánh bắt cá mú khổng lồ Đại Tây Dương. Trong đó, ngư dân không thể đánh bắt cá mú khổng lồ dọc theo bờ biển phía đông nam nước Mỹ và phải thả chúng về biển nếu bắt được. Ảnh: earthpedia.earth.com.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#cá mú khổng lồ #cá mú nặng 150kg #ngư dân Philippines #cá mú Đại Tây Dương #đặc điểm cá mú #đánh bắt cá mú

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT